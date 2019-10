Insigne nella Nazionale trova il contesto ideale Pronto a confermarsi nel Napoli?

Fonte : forzazzurri

(Di domenica 13 ottobre 2019)-INSPIRATO NELL’ITALIA VITTORIOSA CONTRO LA GRECIA- E’ ATTESO DA ANCELOTTI PER CONFERMARE NELLE SUE INDUBBIE QUALITA’ITALIA MANCINI- Roberto Mancini, ct dell’Italia, alla vigila del match Italia – Grecia, gara valida per la qualificazione ad Euro 2020 parlato a Rai Sport, aveva espresso il suo giudizio su. Il ct dellaha riposto su di lui la massima fiducia, schierandolo in un 4-3-3 più congeniale alle caratteristiche del calciatore napoletano. “? Mi aspetto da lui quello che si aspetta Ancelotti -aveva affermato Mancini- Lorenzo è un giocatore di grande qualità, chiaramente se corre molto per tornare indietro perde quella che è la sua caratteristica principale: l’imprevedibilità vicino la porta. Per noi è importante corra un po’ meno ma giochi con la squadra sempre, ma questo ...

SiamoPartenopei : Classifica marcatori del Napoli, Insigne entra nella top 10! Mertens ad una sola rete di distanza da Maradona - CalcioNapoli24 : - nerazzurriamo : un'Italia fantozziana non riesce a trovare continuità di risultati appena trova una squadra è un pelino più impegna… -