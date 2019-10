17enne accoltellato a Trieste durante una rissa | è grave

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 13 ottobre 2019) Un altro drammatico fatto di cronaca, ancora a, con un diciassettenne ricoverato in condizioni gravi per almeno una ferita da arma da taglio. Il fatto &e; avvenuto ieri nel corso della serata festosa della Barcolana, la regata pi&u; grande del mondo, con il sold out di turisti e velisti in citt&a;. La sanguinosa aggressione arriva pochi giorni dopo lo choc per i due agenti uccisi in Questura, venerd&i; 4 Ottobre, episodio che ha sconvolto non solo.La vicenda con il passare delle ore sembra diventare sempre pi&u; chiara, nonostante il silenzio stampa che la Procura ha fatto calare proprio in seguito alla vicenda dei due agenti.Il ferimento risale a ieri sera. Intorno alle 20.30, un giovane ragazzo, italiano, arriva davanti al McDonald di piazza Goldoni. Il locale &e; spesso affollato di sabato sera, a maggiore ragione lo &e; in quel ...

