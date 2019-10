Argento mondiale per Marco Lodadio negli anelli | in tasca anche il pass per le Olimpiadi

Alessio Martinelli - dall’Argento mondiale alla Colpack : “Questa medaglia è un sogno. Devo migliorare a cronometro” : Ciò che sta vivendo in questi giorni Alessio Martinelli è un vero e proprio sogno. Un sogno da cui è difficile svegliarsi; eppure è tutto vero. È vera quella medaglia d’argento da lui conquistata durante la prova in linea riservata agli juniores ai Mondiali nello Yorkshire, sono vere quelle emozioni che ha vissuto sul podio di Harrogate. Ed è ancor più vera quella magnifica impresa fatta dal diciottenne di Valdidentro in terra britannica, ...

Alessio Martinelli - dall’Argento mondiale alla Colpack : “Questa medaglia è un sogno. Devo migliorare a cronometro” : Ciò che sta vivendo in questi giorni Alessio Martinelli è un vero e proprio sogno. Un sogno da cui è difficile svegliarsi; eppure è tutto vero. È vera quella medaglia d’argento da lui conquistata durante la prova in linea riservata agli juniores ai Mondiali nello Yorkshire, sono vere quelle emozioni che ha vissuto sul podio di Harrogate. Ed è ancor più vera quella magnifica impresa fatta dal diciottenne di Valdidentro in terra britannica, ...