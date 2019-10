Aneurisma scambiato per colite | 79enne viene dimesso e muore

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 12 ottobre 2019) Avrebberounaddominale per una. Così un uomo di 79 anni è morto poco essere statodall'ospedale di Vibo Valentia. A denunciare l'accaduto ai carabinieri sono stati i familiari dell'uomo, un vigile urbano in pensione deceduto lo scorso 8 settembre. Secondo il racconto della famiglia, ilaveva iniziato ad accusare forti dolori addominali il 6 settembre. Il medico di famiglia ha subito ipotizzato unaddominale e chiamato il 118.Al pronto soccorso la condizione dell'uomo, da "codice rosso", è passata a "codice giallo": l'aneursima, come spiega il Messaggero, è statoper una. Poi ilè stato rimandato a casa. "Mio marito - ha raccontato la moglie - è stato addirittura, ma non ha fatto in tempo ad uscire dall'ospedale che ha subito una collasso sulla barella". Il paziente è stato così trasferito d'urgenza a ...

