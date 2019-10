Terremoto | ex sindaco di Amatrice Pirozzi a processo

L'ex sindaco di Amatrice - Sergio Pirozzi - a processo per il crollo di una palazzina che provocò 7 morti durante il Terremoto : L’ex sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi, attuale consigliere regionale del Lazio (Fratelli d’Italia), è stato rinviato a giudizio dal gup del Tribunale di Rieti per il crollo, durante il terremoto del 24 agosto 2016, della palazzina ex Ina Casa, in piazza Augusto Sagnotti, in cui morirono sette inquilini.Secondo le conclusioni dell’inchiesta, condotta dai pm Lorenzo Francia e Rocco Gustavo Maruotti, la palazzina, in ...

Terremoto Norcia - il Sindaco : “questa paura ti sedimenta dentro - siamo zona sismica ma non ci si abitua mai” : “Dalle prime verifiche eseguite con i vigili del fuoco e la protezione civile le messe in sicurezza hanno tutte perfettamente retto, compresa quella alla Basilica di San Benedetto“: a dirlo all’ANSA, e’ il Sindaco di Norcia, Nicola Alemanno che subito dopo la scossa di 4.1 della notte ha attivato la macchina dell’emergenza per eseguire tutti i primi controlli necessari sia nel capoluogo sia nelle frazioni. ...

Terremoto Centro Italia - il sindaco di Amatrice : “Serviranno almeno 10 anni per la ricostruzione” : “La situazione è veramente preoccupante per Amatrice e per tutti i comuni del cratere. E’ vero che nella periferia di Amatrice sono stati avviati alcuni cantieri importanti che riguardano condomini numerosi. Ma è una goccia nel mare, dobbiamo ricostruire 4.500 edifici solo ad Amatrice e questa operazione così grande viene affrontata con una legislazione ordinaria”. Così il sindaco di Amatrice Antonio Fontanella che ha ...

Terremoto Centro Italia - ad Arquata solo 600 residenti. Il sindaco : “Noi abbandonati - non sappiamo come andare avanti” : Delle 1.100 persone che risiedevano ad Arquata del Tronto prima del sisma del 2016, ora ce ne sono 600, 372 godono del Cas (Contributo di autonoma sistemazione); una cinquantina ha deciso di non tornare. Ad Arquata e nelle frazioni martoriate dal Terremoto del 24 agosto e del 30 ottobre 2016 è come se il tempo avesse rallentato il suo scorrere. Si verso il quarto governo da quel maledetto Terremoto in cui ad Arquata hanno perso la vita 51 ...

Terremoto Centro Italia - vicesindaco Accumoli : “Nessun passo in avanti sulla ricostruzione - il turismo stenta a ripartire” : ”La situazione è ferma a com’era l’anno scorso. Non è stato fatto alcun passo in avanti, né per quanto riguarda la ricostruzione, per la quale ci aspettavamo uno snellimento delle procedure, né per i proprietari delle seconde case, che non possono ancora tornare sul territorio in aree attrezzate. Dopo la legge 89 del 2018, che prevedeva il loro ritorno, c’è stato un anno di fermo: l’ordinanza attuativa del ...