Scuola : Salvini - 'a fianco di docenti condannati a precarietà' : Roma, 11 ott. (AdnKronos) – "Pronti a scendere in piazza a difendere le decine di migliaia di insegnanti che questo governo condanna alla precarietà a vita. Fioramonti si dimetta: il suo decreto è l'ennesimo tradimento dei grilini". Lo afferma il segretario della Lega, Matteo Salvini.

Crocifisso a Scuola - Fioramonti : 'Meglio cartina'/ Salvini : 'Sono tutti impazziti' : Per il nuovo ministro dell'istruzione Fioramonti al posto dei crocefissi nelle aule scolastiche ci vorrebbero cartine geografiche: Lega e FdI all'attacco.

Scuola : Salvini - 'su crocifisso vescovo mi attacca - da suore e preti grazie' : Roma, 1 ott. (AdnKronos) – Dopo le affermazioni del ministro dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti, sul crocifisso, "oggi un vescovo, di Monreale, ha reagito, meglio tardi che mai, però in maniera strana, dicendo è sbagliato perchè sarebbe fare un favore a Salvini. Ma come, signor vescovo, con tutto il rispetto: un ministro della Pubblica istruzione che dice di togliere i crocifissi dalle scuole sbaglia non perchè è un ...

Scuola : Salvini - 'Fioramonti ministro da centro sociale' : Roma, 1 ott. (AdnKronos) – Il ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti, "mi sembra un ministro più da centro sociale che da ricerca universitaria". Lo ha affermato Matteo Salvini, nel corso di una diretta Facebook.

Crocifisso a Scuola - Salvini : "Fioramonti vuole toglierlo - ma è un ministro o un comico?" : Il ministro dell'Istruzione Fioramonti rilancia l'idea di una scuola laica, che non preveda l'esposizione in aula dei simboli religiosi. L'opposizione insorge. Salvini: "Prima l'idea di tassare merendine e bibite, e adesso l'idea di togliere i crocifissi dalle aule: ma questo è un ministro o un comico?".

Crocifisso a Scuola - il no di Fioramonti divide. Salvini : "Ma è un ministro o un comico?" : Le dichiarazioni del neotitolare dell'Istruzione ("Nelle classi meglio una cartina del mondo. Io toglierei anche le foto di Mattarella") riaccendono la polemica sui simboli religiosi. Insorge il centrodestra. Gelmini: "Non è un elemento di arredo ma testimonianza delle nostre...

Scuola : Salvini - 'piccineria contro di me rinviare educazione civica' : Orvieto, 12 set. (AdnKronos) – "Oggi comincia l'anno scolastico in tante regioni d'Italia, è legge dello Stato su iniziativa dei parlamentari della Lega una cosa che avrebbe dovuto essere effettiva già da quest'anno e invece l'hanno rimandata all'anno prossimo E' in vigore la legge che riportava sui banchi di Scuola come materia di studio obbligatoria l'educazione civica per le nostre ...

Salvini fa Scuola. Federica Pellegrini si tatua il rosario sulla schiena e lo mostra orgogliosa : Da Matteo Salvini a Federica Pellegrini, la testimonianza della propria fede passa dai simboli. Se l'ormai ex vicepremier aveva fatto parlare di sé per aver mostrato in più occasioni pubbliche il rosario, oggi la campionessa mondiale nei 200 stile libero sceglie di tatuarsi lo stesso oggetto dandone testimonianza con uno scatto pubblicato su Instagram.Nella foto si vede la 31enne oro mondiale sdraiata mentre un tatuatore ...

