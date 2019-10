Netflix dà una lezione ai governi per una web tax non punitiva

Una serie tv su Tommaso Buscetta - dopo Il Traditore di Bellocchio arriva Don Masino su Mediaset (e Netflix?) : dopo il successo de Il Traditore, arriva una serie tv su Tommaso Buscetta, dal titolo Don Masino, prodotta dalla Taodue di Pietro Valsecchi per Mediaset. La serie in otto episodi è in lavorazione da ormai sei anni, ma è stata annunciata solo ora, dopo la finalizzazione di una partnership tra Mediaset e Netflix per la produzione e diffusione di film e serie tv in tutto il mondo. La lunga genesi di Don Masino e il budget imponente di 15 ...

Netflix e l’indagine sul fisco della Procura di Milano : «Apriremo una sede in Italia» : Il numero uno della piattaforma di intrattenimento risponde all’indagine della Procura di Milano, anticipata dal Corriere, e annuncia un accordo con Mediaset

Netflix annuncia una sede in Italia. L’alleanza con Mediaset parte con sette film : sette titoli andranno in onda prima sulla piattaforma di streaming e poi su Mediaset. Reed Hastings: «Stiamo pensando di creare una sede legale anche per venire incontro a tutte le problematiche fiscali che Netflix sta incontrando»

"Death Stranding è come una serie Netflix ben fatta" : Con l'uscita di Death Stranding a solo un mese di distanza, praticamente ogni giorno riceviamo nuovi dettagli sul gioco. Presto saremo tutti in grado di metterci le mani sopra, ma ovviamente chi lavora in Sony e a Kojima Productions ha già sperimentato il titolo di Kojima.Il presidente di Sony Worldwide Studios, Shuhei Yoshida, è, ovviamente, una di queste persone, e recentemente in un'intervista a Dengeki Online (tramite DualShockers), ha ...

«Top Boy» - Netflix. La serie crime di Drake è come una «Gomorra» UK ed è super : Nelle periferie di Londra i boss non li chiamano boss. Nel linguaggio della mala locale gli calza meglio l'espressione top boy, dove è proprio il sostantivo boy, ragazzo, a far riflettere: il crimine di strada all’ombra dello Shard è infatti sempre più materia di giovani e giovanissimi, come raccontano le cronache e come fa, di riflesso, la nuova serie di Netflix, Top Boy, una sorta di Gomorra Made in UK, prodotta dal ...

Nubi all’orizzonte per Netflix : la procura di Milano avvia una indagine per omessa dichiarazione dei redditi : Tutti amano Netflix. Addirittura si potrebbe dire che il lavoro del colosso statunitense è talmente buono e abbondante da risultare stucchevole. Nonostante l’elevato tasso di dipendenza del pubblico verso il servizio di streaming online, è di oggi la notizia che la procura di Milano ha avviato una indagine per “omessa dichiarazione dei redditi”. Secondo quando dichiarato dalla procura di Milano, è stato aperto un fascicolo ...

Netflix al lavoro su una serie animata di The Witcher? : A partire da un libro basato sulle opere di Andrzej Sapkowski che alla fine si sono evolute in un gioco, The Witcher diventerà una serie live-action su Netflix questo autunno. E ora, sembra che ci sia altro in serbo per i fan del franchise.E mentre non c'è stata una data precisa per il debutto della serie, la showrunner Lauren S. Hissrich, potrebbe essere già al lavoro sulla seconda stagione.Tuttavia, ciò che segue tra la prima e la seconda ...

The Politician su Netflix addolcisce col talento una storia d’insopportabile privilegio (recensione) : Per comprendere The Politician aiuta conoscere Ryan Murphy, e per conoscere Ryan Murphy aiuta tener presente che nulla, nelle sue storie, è mai lasciato al caso. Dal claim dei poster promozionali ai titoli di apertura al messaggio introduttivo, ciascuno dei segnali inviati allo spettatore di The Politician appare di una chiarezza e di una validità inappuntabili. Promettiamo di promettervi qualsiasi cosa, recita il primo, e in effetti la ...

The Witcher : il Geralt della serie Netflix in una nuova immagine : Anche se non sappiamo ancora la data di uscita della serie Netflix di The Witcher, possiamo ammirare più da vicino una nuova immagine di Geralt interpretato da Henry Cavill con la spada in mano.La nuova immagine della serie proviene dal sito Redanianintelligence e mostra Geralt con la sua armatura pronto a scagliare la sua spada contro un nemico sconosciuto.Tuttavia, probabilmente non è un mostro quello contro cui sta andando. Delle due spade ...

The Witcher : una nuova immagine ci offre uno sguardo ravvicinato a Geralt della serie Netflix : Anche se non sappiamo ancora la data di uscita della serie Netflix di The Witcher, possiamo ammirare più da vicino una nuova immagine di Geralt interpretato da Henry Cavill con la spada in mano.La nuova immagine della serie proviene dal sito Redanianintelligence e mostra Geralt con la sua armatura pronto a scagliare la sua spada contro un nemico sconosciuto.Tuttavia, probabilmente non è un mostro quello contro cui sta andando. Delle due spade ...

Notes on Love - Shondaland produrrà una nuova serie antologica per Netflix – Notizie del giorno : Notes on Love è una serie antologica, prodotta da Shonda Rhimes, dove in ogni episodio si esplorerà il matrimonio, il suo significato e la sua evoluzione nel tempo. Come se la lista di progetti che Shonda Rhimes sta producendo per Netflix non fosse già abbastanza lunga, ecco che ne arriva un altro. La mega produttrice produrrà, insieme a Norman Lear, Steve Martin, Jenny Han, Lindy West e l’autrice di canzoni Diane Warren, una serie tv ...

Chiamatemi Anna 3 su Netflix ha una data : in un video il cast annuncia l’arrivo della terza stagione : Dopo un anno di attesa, Chiamatemi Anna 3 ha finalmente una data per il debutto su Netflix. Basata sul romanzo Anna dai capelli rossi di Lucy Maud Montgomery, e adattato sullo schermo da Moira Walley-Beckett, la serie racconta le avventure della giovane orfana Anna Shirley che per un errore viene mandata a vivere con gli anziani fratelli Marilla e Matthew Cuthbert. Dopo un'iniziale diffidenza, i due cominceranno a conoscerla meglio, e la bambina ...

Curon - un campanile e una storia soprannaturale dai confini dell'Italia al mondo Netflix (Video) : Il futuro delle serie tv originali di Netflix è fatto di generi diversi ma sempre nel solco di una tradizione italiana, dal respiro e vocazione internazionale, inserita nel contesto della piattaforma in cui si trova.Il Festival delle Serie Tv di Milano è stata l'occasione per conoscere chi queste serie italiane di Netflix le ha pensate e ci sta lavorando, come Antonio Dikele Di Stefano che ha raccontato di un fugace incontro in stazione con ...

Tommaso Paradiso canta una canzone inedita per la serie tv 'Baby' di Netflix : Ancora i fan dei TheGiornalisti non si sono abituati all'idea dell'abbandono della band da parte di Tommaso Paradiso, notizia che ha fatto il giro della rete e non solo in pochissimo tempo, che già arriva una nuova news o meglio delle nuove instagram stories di Tommaso a far discutere. E questa volta non coinvolgono solo i suoi follower ma anche i fan della serie Netflix "Baby" arrivata alla seconda stagione. La storia su Instagram con la ...