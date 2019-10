Milano | arrestato latitante in Albania | doveva scontare 26 anni

Milano - minaccia e stupra ragazza di 19 anni in strada : arrestato 49enne per violenza sessuale : Si è avvicinato e l’ha minacciata di morte con una bottiglia di vetro, poi l’ha colpita con schiaffi e pugni e l’ha stuprata. Emilio Graviel Baldes, 49 anni di nazionalità peruviana, è stato arrestato dai carabinieri per violenza sessuale. Vittima una sua connazionale di 19 anni, che ha provato a difendersi e divincolarsi ma non è riuscita a liberarsi dalla presa. L’episodio è avvenuto a Milano, in via Pasteur, all’1.30 ...

Milano : guardia giurata simula incidente su lavoro - arrestato : Milano, 4 ott. (AdnKronos) - Ha simulato di avere un incidente sul lavoro e ha chiamato la polizia di Milano. L'uomo è una guardia giurata di 49 anni ed è stato arrestato con l'accusa di tentata truffa aggravata in concorso. Gli agenti si sono recati in viale Famagosta, a seguito della telefonata. L

Milano : sequestrata droga e una pistola lanciarazzi - arrestato : Milano, 4 ott. (AdnKronos) - Sono stati sequestrati droga e una pistola lanciarazzi priva di matricola a Milano. I carabinieri di Rho hanno arrestato un uomo di 61 anni con l'accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacente. I militari hanno perquisito casa e un terreno agricolo di sua proprie

Milano : in cantina 11 piante di marijuana - arrestato : Milano, 3 ott. (AdnKronos) - Aveva nella cantina di casa 11 piante di marijuana, di cui cinque in stato di fioritura avanzata. E' stato arrestato un uomo di 42 anni nel quartiere Vercelli di Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo aveva costruito una ser

Milano - un 23enne aggredisce una 17enne in un tram : arrestato : Ha vissuto attimi di vero terrore una ragazza di 17 anni sabato mattina a Milano, dove in un tram dell'Atm è stata avvicinata da un 23enne senza scrupoli. L'uomo, le cui generalità non sono state diffuse, avrebbe adocchiato la giovane che era tranquillamente seduta al suo posto, poi una volta vicino a lei le avrebbe detto una frase agghiacciante, che ha lasciato sotto shock la giovane. "Sei violentabile" - queste sono le parole che l'aggressore ...

Uccide la compagna - la chiude in un sacco a pelo in un bosco nel Comasco : arrestato a Milano : L'omicida, fermato casualmente a Milano durante un controllo di routine, ha confessato e ha fatto ritrovare il corpo

Milano - picchiava la moglie da circa sei anni : arrestato un tassista 44enne : Una brutta storia di maltrattamenti in famiglia arriva da Corsico, piccolo centro del milanese, dove questa mattina, lunedì 23 settembre, un tassista di 44 anni è stato arrestato dai carabinieri, in quanto accusato di aver picchiato la moglie. Secondo quanto riferisce la stampa locale, il soggetto, sempre nella giornata odierna, avrebbe usato violenza su sua moglie e contro di lei avrebbe usato anche una scarpa con il tacco. L'oggetto ...

Milano : sorpreso a rubare in casa da bambino di 9 anni - arrestato : Milano, 23 set. (AdnKronos) - Trovano un estraneo nella loro casa a Milano. E' stato arrestato un uomo sorpreso da un bambino di 9 anni a rovistare nella borsa della madre, nel soggiorno di casa. Il figlio ha notato la presenza dell'uomo e ha avvertito subito la madre, che stava accudendo il fratell

Milano : trovato in possesso di più di 1 kg di droga - arrestato : Milano, 21 set. (AdnKronos) - Aveva con sé 1,90 chili di marijuana e per questo, un cittadino marocchino di 19 anni, è stato arrestato in via Ciceri Visconti, angolo Tommei, a Milano. I poliziotti, durante il controllo, hanno trovato nello zaino del ragazzo un bilancino di precisione per la grammatu

Milano : spacciava cocaina e aveva pistola rubata - arrestato : Milano, 19 set. (AdnKronos) - Un uomo di 32 anni è stato arrestato perché trovato in via Buonarroti, a Milano, con 15 dosi di cocaina, pronte per essere vendute. La polizia, che stava indagando sulla attività di spaccio in piazza Giulio Cesare e Pallavicino, durante la perquisizione della casa, ha t

Milano : sequestrati 18 involucri di cocaina - arrestato uomo di 72 anni : Milano, 19 set. (AdnKronos) - Un uomo di 72 anni è stato arrestato a Vimodrone, in provincia di Milano, per spaccio. A casa sono stati trovati 18 involucri di cocaina. L'arresto si aggiunge ai 9 avvenuti a Milano nelle ultime 24 ore sempre per spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, è stat

Milano - rapper arrestato per aggressione e rapina : “Avevo bisogno di soldi per la base del mio nuovo singolo” : Volevano acquistare una base musicale, ma non avevano i soldi. Così hanno aggredito brutalmente in via Val Sabbia a Milano lo scorso 4 agosto un cittadino cinese di 26 anni per rubargli il telefono e avere il denaro necessario. In manette è finito il rapper 18enne Adamo Bara Luxury e il suo complice di 17 anni. “Avevo bisogno di soldi per comprare la base del mio nuovo singolo“, ha spiegato il giovane rapper agli agenti del ...

Milano : calci e botte a 118 e poliziotti - arrestato : Milano, 18 set. (AdnKronos) - Un uomo, in forte stato di agitazioni per un mix di farmaci e alcool, è stato arrestato a Milano per resistenza a pubblico ufficiale dopo essersi scagliato prima contro i soccorritori e poi contro i poliziotti intervenuti in una abitazione di via Pisacane. I familiari d

Milano : calci e botte a 118 e poliziotti - arrestato : Milano, 18 set. (AdnKronos) – Un uomo, in forte stato di agitazioni per un mix di farmaci e alcool, è stato arrestato a Milano per resistenza a pubblico ufficiale dopo essersi scagliato prima contro i soccorritori e poi contro i poliziotti intervenuti in una abitazione di via Pisacane. I familiari dell’uomo, allarmati dal suo stato di forte agitazione, hanno chiamato il 118. I soccorritori sono stati colpiti e a uno di loro è ...