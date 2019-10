Inter | potrebbe essere Rakitic il rinforzo a centrocampo a gennaio

Inter - Lazaro non avrebbe convinto : potrebbe essere ceduto in prestito a gennaio : L'Inter potrebbe essere una delle grandi protagoniste della prossima sessione di calciomercato. La società nerazzurra sta lavorando per capire se ci sono i presupposti per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico, Antonio Conte. La richiesta principale riguarda un possibile rinforzo in mezzo al campo, che possa aumentare il tasso tecnico viste le difficoltà mostrate dalla squadra con l'uscita a metà primo tempo contro la Juventus di Stefano ...

Muller vuole andar via dal Bayern Monaco : l'Inter potrebbe piombare su di lui a gennaio : Inter molto attenta a quanto sta accadendo in Germania fra Thomas Muller e il Bayern Monaco. Dopo 19 anni di militanza nel club bavarese con all'attivo 8 titoli nazionali, 5 Supercoppe tedesche, 5 Coppe di Germania, una Champions League, una Supercoppa Uefa e un Mondiale per Club, il rapporto fra l'attaccante tedesco e la società del presidente Rummenigge pare sia giunto ormai al capolinea. La rivista tedesca 'Sportbild', infatti, ha riportato ...

Ozge Gurel e Can Yaman potrebbero essere Intervistati a Verissimo a novembre (RUMORS) : Tutti coloro che hanno seguito la soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore questa estate, continuano a non perdere d’occhio i due protagonisti principali. Nonostante le vicende di Ferit e Nazli siano finite dal 13 settembre 2019 da quando è ritornata la nuova stagione della famosa trasmissione Uomini e Donne, i fan più accaniti non hanno perso per niente la curiosità. Nelle ultime ore in rete sta circolando un clamoroso rumors. Ozge ...

Inter - senza il riscatto del Psg la Juventus potrebbe tornare su Icardi : La Juventus sarebbe pronta a tornare su Mauro Icardi. I bianconeri continuano a seguire il centravanti argentino, nonostante il suo trasferimento al Paris Saint Germain, che lo ha prelevato in prestito con diritto di riscatto fissato a settanta milioni di euro. Un riscatto che è tutt'altro che scontato e che è vincolato anche alla volontà dello stesso giocatore. Per questo motivo la prossima estate potrebbe tornare in gioco la Juventus, che da ...

Inter - resta di moda il nome di Milinkovic-Savic : a gennaio potrebbe esserci un tentativo : Il nome di Sergej Milinkovic-Savic viene accostato ai colori dell'Inter da almeno un paio di sessioni di calciomercato. Il centrocampista serbo è un pallino dell'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, e del tecnico, Antonio Conte, ma la scorsa estate non ci sono state le condizioni per poter strappare il giocatore alla Lazio. Il club nerazzurro, infatti, non è riuscito a cedere a titolo definitivo nessuno dei suoi big, con Nainggolan andato ...

Noduli alla tiroide - esperto : “La maggior parte degli Interventi potrebbe essere evitata” : I Noduli alla tiroide colpiscono tra il 30% e il 40% degli adulti e ogni anno sono causa di oltre 40mila interventi chirurgici: nella maggior parte dei casi si tratta di operazioni inutili se non addirittura dannose. I Noduli sono benigni nel 95% dei casi e le donne ne soffrono più degli uomini in un rapporto di circa 5 a 1. Dell’argomento si discute a Roma, in occasione del 7° appuntamento di “ThyroidUpToDate“, organizzato ...

La sentenza dell’Ue su Facebook - e come potrebbe cambiare Internet : (foto: Chip Somodevilla/Getty Images) Dopo la sentenza sui cookie e quella sul diritto all’oblio, la Corte di giustizia europea è tornata con una sentenza che farà discutere e che influenzerà certamente le future politiche di Bruxelles sul digitale. Secondo la Corte infatti, un giudice ordinario potrà chiedere a Facebook di rimuovere tutti i post identici o equivalenti a un contenuto ritenuto illecito, addirittura in tutto il mondo qualora lo si ...

Calciomercato : Milan e Inter potrebbero rinforzarsi - Ozil e Jay Rodríguez fra i nomi : Due situazioni completamente diverse quelle di Inter e Milan. Le due società Milanesi stanno vivendo momenti completamente differenti, coi rossoneri decisamente sotto le aspettative e più indietro rispetto ai cugini nerazzurri. Se da una parte l'Inter potrebbe cercare a gennaio, con la riapertura del mercato, di puntellare la rosa, il Milan potrebbe decidere di effettuare qualche colpo riparatore per cercare di salvare la stagione. Nel mirino ...

Russia testa missile balistico Intercontinentale : potrebbe colpire gli USA in qualsiasi momento : Il governo russo ha reso noto ieri di aver testato un missile, del tipo Topol-M, che nel suo lancio ha coperto una distanza, 5.500 chilometri colpendo il bersaglio posto in una delle più remote e isolate aree del paese. Il razzo, tuttavia, potrebbe raggiungere senza problemi anche gli Stati Uniti.Continua a leggere

Sampdoria-Inter - i possibili schieramenti : Sanchez potrebbe giocare dal 1' : Manca poco alla partita tra Sampdoria ed Inter in programma questo pomeriggio, 28 settembre, alle ore 18 allo stadio Ferraris di Genova. Match sulla carta agevole, ma certamente da non sottovalutare per la squadra allenata da Antonio Conte che è attualmente in testa a punteggio pieno dopo cinque giornate ed affronta l'ultima della classe. Il tecnico nerazzurro ha ovviamente puntato l'attenzione sui rischi connessi a questo tipo di sfide, la ...

Inter - Conte e l'arma Sanchez : i nerazzurri potrebbero trattare l'acquisto con lo United : L'Inter è stata la grande protagonista dell'ultima sessione di calciomercato. I nerazzurri hanno apportato molte modifiche alla rosa seguendo le indicazioni del nuovo tecnico, Antonio Conte. L'ultimo acquisto in ordine di tempo è stato Alexis Sanchez, arrivato negli ultimi giorni di agosto dal Manchester United. Una trattativa tutt'altro che semplice con i Red Devils che, alla fine, hanno accettato di cedere l'attaccante cileno in prestito ...

Inter - Suning potrebbe regalare Milinkovic-Savic ai propri tifosi a gennaio (RUMORS) : Ieri l'Inter è riuscita a portare a casa i tre punti nel big match della quinta giornata di Serie A contro la Lazio, restando in testa alla classifica a punteggio pieno, con quindici punti. Quinta vittoria consecutiva per la squadra di Antonio Conte, che si è imposta 1-0 con gol vittoria messo a segno da Danilo D'Ambrosio. Biancocelesti pericolosi soprattutto nel primo tempo, mentre nella ripresa il calo è stato notevole. Tra le fila laziali ...

Infortunio Messi - potrebbe non recuperare per il match di Champions League contro l'Inter : Nel turno infrasettimanale della Liga spagnola, il Barcellona vince 2 a 1 al Camp Nou contro il Villarreal. Dopo un inizio brillante, grazie ai due gol di Griezmann e di Arthur, la squadra catalana subisce il ritorno degli ospiti con un gol di Cazorla che beffa con un tiro da fuori area il non impeccabile portiere tedesco ter Stegen. La partita, però, passerà alla cronaca per il ritorno in campo da titolare da Messi ma, allo stesso tempo, per ...

Sampdoria - Di Francesco : “Potrebbero cambiare gli Interpreti rispetto al Torino” : Dopo la prima vittoria stagionale contro il Torino, per la Sampdoria c’è il non semplice impegno di Firenze. Il club ha deciso di spostarsi a Coverciano per preparare la sfida, queste le parole del tecnico blucerchiato Eusebio Di Francesco ai canali ufficiali. “Abbiamo scelto di partire con qualche ora di anticipo per recuperare meglio le energie, fare delle valutazioni su alcuni calciatori scesi in campo domenica e preparare ...