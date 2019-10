Disastro alla parata militare | l' elicottero spazza via tutto

SPY FINANZA/ Recessione - un Disastro per l'Europa - grazie alla Germania - : I nuovi dati sull'economia tedesca non sono positivi. Ma a preoccupare di più è il modo con cui l'Europa si prepara ad affrontare la Recessione

Fukushima - chi è colpevole per il Disastro alla centrale nucleare? : Nessuno è colpevole sotto il profilo penale per il disastro nucleare di Fukushima. Lo ha deciso il tribunale di Tokyo assolvendo, otto anni e mezzo dopo la tragedia, tre alti dirigenti della Tokyo Electric Power (Tepco). L’ex presidente Tsunehisa Katsumata, 79 anni, e due ex vicepresidenti, Sakae Muto, 69 anni, e Ichiro Takekuro, 73enne, sono stati assolti. Rischiavano fino a cinque anni di carcere per l’accusa di negligenza professionale. I tre ...