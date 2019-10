Dietro alla scelta di Unicredit di far pagare ai clienti i tassi negativi

Lampedusa - sbarco nella notte. “Io - riportato inDietro 3 volte dalla mafia” : così i migranti in Libia chiamano la guardia costiera di Tripoli : Sono intirizziti da tre giorni di mare e dalla pioggia che spazza la banchina, quando alle 23,37 il primo di loro mette il piede sul molo Favaloro. Alla fine a scendere dalla motovedetta della guardia costiera saranno 69, i protagonisti dell’ultimo sbarco silenzioso a Lampedusa. Sessantasette uomini e due donne arrivati sani e salvi a una manciata di minuti dal 3 ottobre, la notte in cui l’isola delle Pelagie ricorda la strage del ...

Casa d'appuntamento celata Dietro centro massaggi - organizzazione stroncata dalla Polizia : Pescara - L'offensiva anti prostituzione della Polizia di Ancona, ha portato alla scoperta di una Casa d'appuntamento gestita da marito e moglie, entrambi di origini pugliesi, i due, erano a capo dell'organizzazione smantellata dai poliziotti della squadra mobile di Ancona al termine di due anni di indagini. «Vishudda» il nome dell'operazione che ha portato ieri all'arresto di entrambi, accusati di sfruttare ...

Casa d'appuntamento celata Dietro cento massaggi - organizzazione stroncata dalla Polizia : Pescara - L'offensiva anti prostituzione della Polizia di Ancona, ha portato alla scoperta di una Casa d'appuntamento gestita da marito e moglie, entrambi di origini pugliesi, i due, erano a capo dell'organizzazione smantellata dai poliziotti della squadra mobile di Ancona al termine di due anni di indagini. «Vishudda» il nome dell'operazione che ha portato ieri all'arresto di entrambi, accusati di sfruttare ...

The Last of Us Part II : un video ci porta Dietro le quinte della demo presentata alla stampa : Dopo il trailer che ha rivelato la data di uscita di The Last of Us Part II, la rete è stata letteralmente invasa da informazioni sull'attesissimo gioco targato Naughty Dog.Il team di sviluppo, inoltre, ha deciso di presentare solo alla stampa un'ampia porzione del gioco in una demo della durata di 3 ore. In questa occasione alcuni portali specializzati sono stati in grado di testare le novità che ci aspettano in questo sequel.Dal media event ...

Formula 1 - Vettel ammette il ritardo della Ferrari : “il pacchetto funziona - ma per stare Dietro alla Mercedes…” : Il pilota della Ferrari ha ammesso di essere in ritardo rispetto alle Mercedes, sottolineato però di essere fiducioso in vista delle qualifiche Sebastian Vettel ha cominciato in maniera positiva il fine settimana di Singapore, il tedesco ha chiuso infatti nella top-3 in entrambe le sessioni di libere, confermando l’attuale competitività della Ferrari. Photo4/LaPresse Il nuovo pacchetto portato a Marina Bay dal Cavallino ha sì ...

Kitesurfer riprende casualmente una spettacolare palla di fuoco nel cielo Dietro di lui [FOTO e VIDEO] : Il kitesurf è senza dubbio uno sport che dà tanta adrenalina, ma un uomo ha ottenuto molto più di quanto potesse immaginare dalla sua uscita in mare. Dorian cieloch, Kitesurfer di Bremerhaven, Germania, si trovava nel Mare del Nord il 12 settembre scorso, quando una luminosissima meteora si è presa la scena nel video che lui stava realizzando e che trovate in fondo all’articolo. Nelle incredibili immagini, che cieloch ha postato su YouTube, si ...

LIVE Tiro a volo - Europei 2019 in DIRETTA : Pellielo-Stanco ad un piattello dalla finale - più inDietro Rossi-De Filippis : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.48 Tornano in pedana a breve i seniores. 13.46 Crolla invece Francia 2 ed allora ad una serie dal termine la sfida per l’oro appare prenotata da Italia 1 e Polonia, mentre per la finale per il bronzo è in corsa anche Italia 2. 13.44 La Spagna è a quota 90 e anche la Francia dovrebbe essere davanti alla coppia azzurra. 13.42 44 per Italia 2 di Ragazzini-Antonioli, a forte rischio a ...

Dietro LE QUINTE/ La mano di Berlusconi a Salvini per difenderlo dalla Lega : Berlusconi ha teso una mano a Salvini, per offrirgli una sponda e farlo uscire dall'angolo in cui il leader leghista si è cacciato

Luigi Di Maio - le pressioni private di Grillo : "Come alla Standa". Umiliato - retroscena sul passo inDietro : La rinuncia a fare il vicepremier Luigi Di Maio l'ha motivata, con un video su Facebook, tirando in ballo il medesimo passo indietro dal fronte Pd. Ma la verità, spiegano vari retroscena incrociati, è che sul leader del M5s sono arrivate le pressioni fortissime da parte del fondatore, Beppe Grillo.

Dietro LE QUINTE/ Lo scontro Conte-Di Maio regala senatori alla Lega : La crisi sta approfondendo le spaccature nei partiti: tra Conte e Di Maio, tra Renzi e Zingaretti, tra Berlusconi e Salvini

Si dimentica il bacio alla sua bambina torna inDietro e succede una cosa sconvolgente : Un uomo, come ogni mattina, è andato via di casa per recarsi al lavoro. Ma quella mattina , forse perché un po’ sovrapensiero, ha dimenticato di dare un bacio alla sua piccola. Non potendo cominciare la sua giornata fuori casa senza quel bacio è tornato indietro e quella è stata la fortuna della sua famiglia. Infatti, quando ha riaperto la porta d casa ha avvisato la moglie che era rientrato ma la moglie non ha risposto e allora, insospettito, ...

'Chiara Ferragni - Unposted' - cosa c'è Dietro alla regina dei social : il film : Il documentario, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, sarà nelle sale italiane il 17, 18 e 19 settembre

Principe William e Kate Middleton - “Dietro alla rottura le trame di Camilla” : Era il 2006 quando il Principe William e Kate Middleton si presero una “pausa di riflessione”. Come sappiamo, le cose si sono risolte e oggi la coppia appare molto unita. Ma come mai al tempo ci fu quell’allontanamento? Secondo il sito britannico Express, dietro la crisi c’era Camilla Parker Bowles che non apprezzava le origini proletarie di Kate. Tra gli avi della Middleton ci sono infatti dei minatori e la Duchessa di ...

VIDEO Moto3 - GP Gran Bretagna 2019 : highlights e sintesi. Dalla Porta 3° - allungo Mondiale. Arbolino 2° Dietro a Ramirez : Marcos Ramirez ha vinto il GP di Gran Bretagna 2019, tappa del Mondiale Moto3 che si è corsa a Silverstone. Lo spagnolo si è imposta al termine di una gara serratissima sconfiggendo Tony Arbolino mentre Lorenzo Dalla Porta ha conquistato un buon terzo posto che gli ha permesso di allungare in testa alla classifica generale con 14 punti di vantaggio su Aron Canet che è caduto e si è dovuto accontentare della tredicesima posizione. Di seguito il ...