Calcio a 5 | Serie A 2019-2020 | Real Rieti provvisoriamente in testa | pareggia Signor

Pronostici Serie C Girone C - 9^ giornata : i consigli di CalcioWeb - sorpresa Teramo? : Pronostici Serie C – I campionato di Serie A e Serie B si fermano per lasciare spazio alle Nazionali, non quello di Serie C che come al solito continua a regalare grande spettacolo ed emozioni. In particolar modo avvincente il Girone C con tante squadre in grado di lottare per la vittoria finale del campionato, nel match del sabato anticipo di fuoco al Granillo, si affrontano Reggina e Catanzaro in un match difficile da pronosticare ...

Calciomercato - rinnovi bollenti! Le situazioni delle squadre di Serie A : dubbi Juve - Fiorentina - Milan e Napoli - sorpresa Torino : Non solo le mosse di Calciomercato con diversi club che provano ad anticipare i tempi in vista delle prossime sessioni di gennaio e giugno, le società del massimo campionato italiano si muovono per rinforzarsi. A tenere banco sono anche le questioni rinnovi con diverse novità che riguardano le big del campionato di Serie A, ecco le situazioni nel dettaglio. INTER – La situazione meno delicata è quella che riguarda l’Inter, il ...

Calcio femminile - Serie A 2019-2020 : calendario della terza giornata. Programma - orari - tv e streaming : Torna il campionato di Calcio femminile di Serie A 2019-2020 dopo la pausa dedicata ai match della Nazionale nelle qualificazioni agli Europei 2021. Si riprende dal terzo turno e da Juventu e Milan in vetta alla classifica. Le bianconere affronteranno a Vinovo il Florentia San Gimignano nel posticipo domenicale delle ore 12.30. Le toscane, a secco di punti, dovranno vedersela con le padrone di casa e cercheranno di sfruttare a proprio vantaggio ...

Calcio - Serie A 2019-2020 : Marco Giampaolo esonerato - Stefano Pioli arriva al Milan : Mancano i crismi dell’ufficialità ma è ormai certo che l’avventura di Marco Giampaolo sulla panchina del Milan è terminata. La dirigenza rossonera ha preso la sue decisione: esonerare l’attuale tecnico e ingaggiare Stefano Pioli. Come riporta Sky Sport, l’allenatore ex Sampdoria è stato informato nella serata di ieri e oggi incontrerà la società per la chiusura definitiva del rapporto. Per quanto riguarda, invece, ...

Serie A - la TOP 11 di CalcioWeb della 7^ giornata : Paquetà ed Higuain ingressi d’oro - Milenkovic giganteggia : Prosegue la rubrica di CalcioWeb sulla TOP 11 di Serie A. Anche questa settimana, la nostra redazione ha scelto i migliori calciatori di giornata che si sono distinti per gol, prestazioni importanti o giocate decisive. Il settimo turno è andato in archivio con il big match di ieri sera di San Siro che ha visto la Juve vincere nel finale: Higuain, ancora una volta (come due anni fa), il mattatore. In porta la copertina è di Olsen. ...

Serie A - la FLOP 11 di CalcioWeb della 7^ giornata : disastro Calhanoglu - errore decisivo di Correa : FLOP 11 Serie A – E’ andata in archivio la 7^ giornata del campionato di Serie A,un turno molto importante che ha dato indicazioni per il proseguo della stagione. Nel primo match successo della Spal che si è aggiudicato tre punti nel match salvezza contro il Parma, altra pesante sconfitta per la Sampdoria contro il Verona, 2-0 il risultato finale, nell’anticipo serale blitz del Milan sul campo del Genoa. Nel lunch match ...

Calendario Serie A Calcio - orari e programma della prossima giornata (19-21 ottobre). Il palinsesto tv : Resterà sicuramente in vetta alla classifica per un paio di settimane la Juventus: la Serie A di calcio infatti si ferma per per le gare della Nazionale, che potrebbero consegnare agli azzurri di Mancini la qualificazione agli Europei del 2020. L’ottava giornata del massimo campionato italiano si giocherà tra sabato 19 e lunedì 21 ottobre. Si partirà sabato 19 con tre anticipi, alle 15.00, alle 18.00 ed alle 20.45, mentre saranno sei le ...

Calcio - Serie A 2019-2020 : Torino-Napoli 0-0. I partenopei non superano il muro granata : Nel posticipo delle ore 18.00 della settima giornata delle Serie A di Calcio, il Napoli non approfitta della sfida tra Inter e Juventus e non va oltre lo 0-0 in casa del Torino, salendo così soltanto a quota 13 in classifica. A recriminare maggiormente però sono addirittura i padroni di casa. Nel primo tempo sono due i sussulti più importanti: al 28′ Mertens calcia dalla media distanza ma la palla esce appena larga sulla destra, mentre in ...

LIVE Torino-Napoli 0-0 Calcio - Serie A in DIRETTA : i granata fermano la squadra di Ancelotti. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 94′ Finisce la partita tra Torino-Napoli 0-0. 92′ Belotti prova la progressione sulla sinistra ma viene fermato da Allan. 90′ Ci saranno 4 minuti di recupero. 89′ Iago Falque prende palla e tira al limite dell’area, para facilmente Meret. 87′ Esce Verdi per Iago Falque nel Torino. 85′ Torino che spreca un contropiede con Verdi che sbaglia il lancio per ...

LIVE Torino-Napoli 0-0 Calcio - Serie A in DIRETTA : granata che aumentano la pressione : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 79′ Belotti punta Di Lorenzo e lo salta, ma sbaglia il cross calciando troppo forte. 77′ Callejon dalla destra prova a mettere con l’esterno un pallone per Mertens, lancio completamente sbagliato. 75′ Verdi da calcio d’angolo trova la testa di Izzo che colpisce la palla ma non trova la porta. 73′ Ansaldi da ottima posizione incrocia il sinistro ma trova la ...

LIVE Torino-Napoli 0-0 Calcio - Serie A in DIRETTA : dentro Llorente al posto di Insigne : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 68′ Acrobazia di Belotti che non trova la rete per pochissimo sul secondo palo. 66′ Fuori Insigne e dentro Llorente nel Napoli. 64′ Fabiàn Ruiz si coordina per calciare dal limite dell’area, tiro fuori di molto. 62′ Azione insistita del Torino che prova a crossare più volte senza trovare il tiro. 60′ Esce Lozano per Callejon nel Napoli. 58′ Lancio di ...

LIVE Torino-Napoli 0-0 Calcio - Serie A in DIRETTA : rete in fuorigioco di Belotti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 60′ Esce Lozano per Callejon nel Napoli. 58′ Lancio di Ansaldi dalla destra, anticipo di Manolas che sventa il possibile colpo di testa di Belotti. 56′ Izzo con una bella percussione entra dentro l’area di rigore e viene messo giù, non è rigore per l’arbitro. 54′ Torino che sta interpretando molto bene il secondo tempo, alzando i ritmi di gioco nei momenti ...

LIVE Torino-Napoli 0-0 Calcio - Serie A in DIRETTA : inizia la ripresa senza sostituzioni nelle due squadre : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 46′ inizia forte il Torino che spinge sulla fascia di Verdi e Laxalt. inizia il secondo tempo! 18.54 inizia bene il Napoli poi sale il Torino di LIVEllo e nel finale sfiora il vantaggio con Ansaldi. A tra poco per il secondo tempo. 48′ Fine primo tempo. 48′ Ansaldi da fuori area dopo un corner batte al volo di destro, vola Meret a respingere. 47′ Giallo per Luperto che ...