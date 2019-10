Agostino Penna si svela a Vieni da Me | le figlie | i divi e Tale e Quale

Fonte : gossipetv

(Di venerdì 11 ottobre 2019)da Me, in studio commozione e standing ovation. Il musicista si confessa: le amicizie con iShow e l’amore per le sue dueè sbarcato nel salotto dida Me (Rai 1), confidandosi con Caterina Balivo. Il musicista, attualmente impegnato come concorrente nella … L'articolosida Me: le, iproviene da Gossip e Tv.

zazoomnews : Agostino Penna prima di Tale e Quale Show: “Così mi fate piangere” - #Agostino #Penna #prima #Quale #Show: - CorriereCitta : Tale e Quale Show: ecco chi imiteranno Lidia Schillaci, Francesco Monte e Agostino Penna - DomenicoFatta : @vienidameRai @penna_agostino @caterinabalivo Ciao Agostino, sei insuperabile, per me sei il 'number one'!!! ???????? -