U&D | Sara potrebbe tornare sul trono dopo l' addio | la De Filippi non lo esclude

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Questo pomeriggio su Canale 5 è andata in onda una scoppiettante puntata di Uomini e donneclassico, caratterizzata dall'della tronistaTozzi. Senza troppi 'giri di parole' la ragazza ha ammesso di non sentirsi pronta a vivere nel migliore dei modi questa nuova esperienza e di voler mettere la parola fine a questo percorso, perché si è resa conto di non essersi ancora liberata dei fantasmi del passato che hanno a che fare con il suo ex fidanzato. Unche ha sorpreso i corteggiatori e anche la stessa Maria De, la quale però ha voluto lasciare una porta aperta aTozzi.l'Tozziridi nuovo a Uomini e donne: le parole della DeNel dettaglio, infatti, abbiamo visto cheha rivelato che in queste settimane in cui è stata protagonista suldi Uomini e donne si è resa conto di non aver ancora dimenticato del ...

JeanGuyTalamoni : Sustegnu à i nostri pastori per u mantenimentu di i spazii agriculi in i nostri paesi muntagnoli. - sampdoria : ??U.C. #Sampdoria: comunicato stampa del 7 ottobre 2019 ?? - juventusfc : 85' | ?? | S - U - P - E - R @13Szczesny13 in uscita su Vecino! DECISIVO TEK! #InterJuve [1-2] #ForzaJuve -