Steam | in arrivo Remote Play Together che consentirà di giocare in multiplayer locale con

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Valve sta lavorando a una nuova funzionalità dichedionline con gli amici nella modalità multierè il nome di una nuova funzionalità diattualmente in lavorazione presso Valve. La società lo ha annunciato sul sitoworks, che è accessibile solo agli sviluppatori.Le notizie relative asono uscite sui forum di Unity, nonché attraverso le chat degli sviluppatori su Twitter. In termini semplici, la funzione consente a due o più giocatori dionline in modalità multierinsieme.Perché questo funzioni, solo il giocatore che hosta la partita deve possedere il gioco.gestirà il resto, tuttavia avrete bisogno di una velocità di upload decente per poter usufruire di questa modalità.supporta fino a quattro giocatori per partita che saranno in grado di trasmettere ...

Eurogamer_it : Remote Play Together è in arrivo su #Steam e consente di giocare in multiplayer locale con amici online. - lulopdotcom : #technology #mac #steam #arte #nintendoswitch #labellegames #thewandererfrankensteinscreature The Wanderer: Franken… - edfear : RT @gamescore_it: Murder by Numbers è un nuovo titolo investigativo in arrivo su Nintendo Switch e PC - -