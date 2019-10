Raffaella Mennoia si è sposata con Alessio Sakara? Auguri a Uomini e Donne | poi

Raffaella Mennoia - l’autrice di Uomini e donne : ‘Mio padre sta male - so che la vita è dura’ : Non è un periodo semplice per Raffaella Mennoia. Il braccio destro di Maria De Filippi, dopo le polemiche estive che l’hanno vista messa sotto accusa da alcuni ex partecipanti di Uomini e donne, al netto del successo che sta riscuotendo Temptation Island Vip sta attraversando un periodo personale molto delicato. L’annuncio di Raffaella Mennoia È il padre, nello specifico, che non gode di buona salute. Come riporta il sito ...

Uomini e donne - Raffaella Mennoia smentisce di essersi sposata : 'È uno scherzo di Maria' : Nella giornata di ieri 25 settembre si era diffusa la notizia secondo la quale Raffaella Mennoia si fosse sposata. A riportarla è stata una fonte più che autorevole, ovvero niente meno che Maria De Filippi in persona. L'annuncio era stato dato durante la registrazione di Uomini e donne del Trono Classico, la stessa durante la quale Sara Tozzi aveva annunciato la propria decisione di abbandonare il trono a causa dei sentimenti ancora presenti per ...

Raffaella Mennoia lascia i social : Troppa cattiveria contro di me : Raffaella Mennoia ha fatto sapere di volersi allontanare dai social perché “le cattiverie che leggo mi fanno troppo male”. L'autrice televisiva è infatti da alcuni mesi al centro di una polemica mediatica scatenata da alcuni volti storici di “Uomini e Donne”, come Mario Serpa, Teresa Cilia e suo marito Salvatore Di Carlo, che l’hanno accusata di essere stata a conoscenza di alcuni particolari della vita privata di tronisti e corteggiatori e aver ...

