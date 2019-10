Milano | tragico incidente sull' autostrada A8

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Emanuela Carucci Per cause ancora in fase di accertamento un’autovettura e un furgone si sono scontrati, il conducente della vettura, sceso dal veicolo, è stato investito da un mezzo pesante. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare Una tragedia si è consumata questa mattina all'alba, poco prima delle sei,A8-Varese nel tratto compreso tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione di. Nell'impatto sono rimaste coinvolte due vetture ed un uomo ha perso la vita. Subito sul posto sono intervenuti le pattuglie della polizia stradale, il 118 e i vigili del fuoco di Varese. Per cause ancora in fase di accertamento un’autovettura e un furgone si sono scontrati, il conducente della vettura sceso dal veicolo è stato investito da un mezzo pesante che sopraggiungeva. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, come detto, con un’autopompa e un fuoristrada ...

