Ilary Blasi il look a Eurogames fa scintille | telespettatori in subbuglio

Eurogames - Ilary Blasi conquista con il look total denim : Continua il viaggio di Ilary Blasi e Alvin con Eurogames, rivisitazione di Giochi Senza Frontiere. I due presentatori sono giunti alla quarta puntata e, con l’ironia e la leggerezza che li contraddistingue, hanno portato l’allegria nelle case degli italiani. Un programma diverso, che accantona scandali, tradimenti e lacrime per lasciare spazio a una sana e divertente competizione tra i paesi europei. La scelta sulla conduzione, ormai è evidente, ...

Eurogames - tornano Alvin e Ilary Blasi. Le sei nazioni si sfidano al nuovo gioco “Tempesta” : Quarto appuntamento con Eurogames giovedì 10 ottobre in prima serata su Canale 5. La grande sfida tra nazioni europee, tratto dal format Jeux Sans Frontières ha come sempre alla guida Ilary Blasi e Alvin. Questa settimana le sei nazioni in gara si sfideranno al nuovo gioco “Tempesta”. Le squadre protagoniste della quarta puntata di Eurogames che si sfideranno nelle nove prove sono: San Felice (Italia); Norimberga (Germania); Atene ...

Ilary Blasi - Platinette spiazza : “E’ uscita insoddisfatta dal GF” : Platinette parla di Ilary Blasi e spiazza: “insoddisfatta dal GF Vip” Nella sua rubrica su DiPiù Tv, Platinette ha parlato di Ilary Blasi e del suo nuovo impegno con Euro Games, che va in onda ogni giovedì su Canale5. Platinette, però, ha parlato anche della precedente esperienza lavorativa della Blasi, ovvero del Grande Fratello Vip che tanto le ha dato in termini di popolarità, e ha detto: “uscita insoddisfatta dal recente ...

Ilary Blasi rompe il silenzio dopo l'assenza al tributo a Nadia Toffa : Back home : Ilary Blasi torna attiva su Instagram, dopo essere finita al centro di una polemica mediatica. Ha fatto discutere molto la puntata speciale de Le iene dedicata al ricordo di Nadia Toffa e trasmessa lo scorso 1° ottobre. Nel nuovo appuntamento tv del format di approfondimento info-satirico si è tenuta un'emozionante reunion, a cui hanno preso parte 100 collaboratori, tra i conduttori e gli inviati susseguitisi nel corso dei 23 anni di storia del ...

Tributo a Nadia Toffa - Ilary Blasi rompe il silenzio sui social dopo le tante polemiche per via della sua assenza : La sua assenza alla puntata commemorativa de Le Iene dedicata a Nadia Toffa aveva fatto discutere molti utenti social. E le polemiche sono continuate per giorni. Ilary Blasi è tornata a pubblicare su Instagram dopo giorni di silenzio e lo ha fatto con una foto che testimonia la sua lontananza da casa ma senza commentare direttamente le tante critiche ricevute. La moglie di Francesco Totti si trova a Londra per motivi di lavoro. D’altra ...

Tributo per Nadia Toffa - Ilary Blasi rompe il silenzio sui social e Selvaggia Lucarelli la difende : Il Tributo a Nadia Toffa nella prima puntata de Le Iene ha suscitato quache polemica. Ilary Blasi è stata criticata per la sua assenza dal momento che negli ultimi tempi si alternava alla...

Nadia Toffa - Ilary Blasi e Teo Mammucari assenti alla reunion : la risposta delle Iene alle polemiche : Il saluto a Nadia Toffa alle Iene, il video inedito e le polemiche per l'assenza, su tutte, di Ilary Blasi e Teo Mammucari alle reunion in studio. A mettere la parola fine sulla querelle è...

Eurogames - la proposta di matrimonio di un concorrente alla fidanzata. E Ilary Blasi ammonisce : Un proposta di matrimonio in tv? Non è certo una novità. Probabilmente però non era mai capitato nel bel mezzo di una serie di giochi: Emilio, un ragazzo italiano, ha chiesto alla fidanzata Erica di sposarlo e lo ha fatto a Eurogames, su Canale5. “Volevo approfittare di questa occasione per dirti se mi vuoi sposare”. Inutile dire che la ragazza è rimasta attonita mentre i due conduttori hanno fatto battute: “Scappa finché ...

Ilary Blasi - per lei brutte notizie. È successo dopo l’ultima apparizione in tv : brutte notizie per Ilary Blasi: il suo Eurogames non convince il pubblico. Il programma che riprende il format del vecchio “Giochi senza frontiere” che la signora Totti conduce insieme ad Alvin non piace. E perde pubblico. Nella puntata andata in onda giovedì 3 ottobre 2019, a guardare Eurogames erano solo 2 milioni netti di spettatori. Certo, c’è da dire che su Italia Uno andava in onda la seconda puntata de Le Iene che vedeva il debutto del ...

Ilary Blasi cambia idea sull’addio ai reality? La risposta clamorosa : Euro Games, Ilary Blasi non chiude ai reality: la confessione Ilary Blasi, in queste ultime settimane, è impegnatissima alla conduzione di Euro Games al fianco di Alvin. Per chi non lo sapesse, questa trasmissione è una sorta di reboot dello storico Giochi senza frontiere. Un genere di programma che sicuramente non ha mai condotto la moglie di Francesco Totti. E a tal proposito sul magazine Vero ha dichiarato: “E’ una nuova ...

Eurogames - Ilary Blasi criticata per il look sfoggiato in prima serata : Nella serata dello scorso 3 ottobre è stata trasmessa la nuova puntata di Eurogames 2019, che è la trentunesima edizione di Giochi senza frontiere. Il game-show targato Mediaset ha visto ancora una volta protagonista indiscussa Ilary Blasi, ormai ex conduttrice del Grande Fratello Vip. La consorte di Francesco Totti, nel corso del nuovo appuntamento tv, ha fatto discutere di sé per via della sua ultima scelta di stile pensata per gli Eurogames, ...

Ascolti EuroGames : Ilary Blasi e Alvin doppiati da Un passo dal cielo : EuroGames, Ascolti puntata di ieri: Alvin e Ilary Blasi ancora in calo. I dati auditel E’ Fanpage.it a parlare di dato stagionale più basso per Canale5, in riferimento agli Ascolti della puntata di EuroGames di ieri sera, giovedì 3 ottobre 2019. Secondo la testata giornalistica in questione, Ilary Blasi e Alvin, con appena 2 milioni netti di telespettatori, hanno appunto registrato il dato più basso in prima serata, di questa stagione, ...