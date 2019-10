Gravissimi problemi TIM il 10 ottobre | connessione non funziona dalla notte

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Non possono dirsi per nulla trascurabili iTIM che da questahanno colpito tutta la nostra penisola italiana. Un primo picco di malmenti dell'operatore si è verificato in piena, più esattamente intorno alle 2 ma anche in questa prima parte di mattinata non mancano anomalie nel servizio di telefonia fissa, in particolar modo. Come al solito Downdetector monitora la situazione dei disservizi attuali. ITIM, come già detto, si sarebbero manifestati in pienacon migliaia di segnalazioni nonostante la tarda ora. A nonre, in particolar modo da svariate ore ormai, è lainternet della linea di casa. Ancora più preoccupante, tra l'altro, è stata l'impossibilità di raggiungere l'assistenza 187 per ricevere informazioni dagli operatori da diverso tempo. Allo stesso momento, sui canali social Twitter e Facebook dell'operatore non ...

