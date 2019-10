Genova | sequestrate 15 tonnellate di profumi falsi

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Valentina Dardari I documenti di accompagnamento erano appositamente fatti per rendere difficile l’identificazione del tracking del carico Maxi sequestro nel porto del capoluogo ligure, dove i finanzieri del II Gruppo della Guardia di Finanza die l’Agenzia delle Dogane e Monopoli dihanno intercettato 15dicontraffatti. Il carico, che è stato sequestrato a Sampierdarena, si trovava a bordo della portacontainer Conti Paris, che batte bandiera liberiana. L’operazione è avvenuta in seguito a un’importante azione investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di, effettuata dai militari delle Fiamme gialle e dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane. I sospetti sarebbero nati dalle bolle doganali di accompagnamento. Sarebbero infatti state compilate appositamente in modo da non far capire l’esatto tracking del carico. Il ...

IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Operazione “Aroma”. Nuovo colpo assestato dall’ufficio delle Dogane di Genova 1 e dalla Guardia di Finanza alla contraffazi… - FarodiRoma : Operazione “Aroma”. Nuovo colpo assestato dall’ufficio delle Dogane di Genova 1 e dalla Guardia di Finanza alla con… - Telenord : Sequestrate dalla Finanza in porto 15 tonnellate di profumi contraffatti della Diesel #Genova -