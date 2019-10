Fonte : quattroruote

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Svelata laE-Tense FE20, la monoposto del team DScon cui Jean-Eric Vergne e Antonio Felìx Da Costa prenderanno parte alla stagione 2019/2020 del campionato diE.Livrea nero-oro. Così come lo scorso anno, le due vetture della DScontinueranno a essere caratterizzatelivrea nero e oro firmata dai progettisti della DS Design Studio. Keith Smout, chief commercial officer della DS, ha spiegato: Volevamo rimanere fedeli al nostro passato e continuare a usare questa livrea. Adesso, se la si guarda più da vicino, si può notare che il pattern è formato dal nostro logo stilizzato che raffigura un ghepardo. Abbiamo voluto farlo per ribadire il nostro impegno nel sostenere The Big Cat Sanctuary, che lotta per salvare i ghepardi e altri grandi felini. una causa che abbiamo preso molto a cuore.Evoluzione della specie. La DSE-Tense FE20 è ...

dinoadduci : Formula E - Cadono i veli dalla nuova DS Techeetah -