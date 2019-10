Brescia | uccise un ladro in fuga | Mirko Franzoni finirà in carcere per 9 anni

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Era il 14 dicembre del 2013 quandoilche era entrato in casa del fratello. Ora la condanna per omicidio volontario è diventata definitiva. Dopo un lungo processo, è arrivata la decisione della Cassazione. Eduard Ndoj, albanese di 26, era stato sorpreso in casa del fratello. I giudici della Cassazione hanno confermato che si è trattato di omicidio volontario e non di un incidente., poco dopo mezzogiorno, si è costituito aldi Verziano didove sconterà la pena definitiva.Il tentativo di furto avviene intorno alle 22 del 14 dicembre 2013. Eduard Ndoj viene sorpreso a rubare dai proprietari di casa e cerca di scappare per le vie del paese nelno, inseguito daie da alcuni amici. Una volta raggiunto il, c'è una colluttazione durante la quale parte il colpo di fucile fatale per Ndoj. L'autopsia sul corpo della ...

