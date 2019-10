Amici Celebrities Giulio Scarpati scontro in tv con Emanuele Filiberto

Amici Celebrities Giulio Scarpati contro Emanuele Filiberto : L’attore Giulio Scarpati è stato il quarto giudice speciale della nuova puntata di “Amici Celebrities” e ha duramente criticato l’esibizione del Principe Emanuele Filiberto su “Destra sinistra” di Gaber piena di imprecisioni: «La prossima volta usa il cervello». Il principe Emanuele Filiberto ha voluto strafare, dopo aver superato indenne la prima manche ha sfidato Massimiliano Varrese dei bianchi cantando una canzone di Gaber. ...

Amici Celebrities - Francesca Manzini : “Ho in ballo un programma” : Francesca Manzini dopo Amici Celebrities 2019: “Farò una trasmissione a Mediaset” Francesca Manzini è stata l’ultima eliminata ad Amici Celebrities. Difatti quest’ultima ha perso il ballottaggio contro Massimiliano Varrese della Squadra Bianca. Un’eliminazione che ha fatto storcere il naso ai tanti telespettatori sui social, i quali avrebbero voluto vederla in finale in quanto ha dimostrato di essere molto brava sia ...

Amici Celebrities - Filippo Bisciglia in Lacrime Interrompe l’Esibizione! : Ad Amici Celebrities uno dei concorrenti più amati dal pubblico è Filippo Bisciglia. Il conduttore di Temptation Island nel corso di queste puntate è stato uno dei protagonisti assoluti del talent, e nell’ultima puntata dopo essersi commosso ha interrotto l’esibizione ed alla nuova conduttrice Michelle Hunziker ha poi spiegato il perché. Filippo Bisciglia è uno dei protagonisti assoluti di Amici Celebrities. Sin dalla prima puntata ...

Ascolti tv - dati Auditel mercoledì 9 ottobre : Il diritto di contare con 4.3 milioni travolge Amici Celebrities : Vittoria netta per il film su Rai 1 ‘Il diritto di contare‘ che conquista la prima serata del 9 ottobre con 4.391.000 telespettatori e uno share del 20,45%. Ascolti tv prime time Canale 5 con ‘Amici Celebrities‘ si è piazzato al secondo posto ma a una certa distanza con 2.738.000 telespettatori e il 15,25%. Rai2 con la terza stagione della serie ‘Rocco Schiavone‘ ha ottenuto 2.142.000 telespettatori e il 9,3%. ...

Amici Celebrities : puntate - concorrenti - giuria e tutte le anticipazioni : Da sabato 21 settembre su Canale 5 la prima edizione della trasmissione prodotta da Maria De Filippi

