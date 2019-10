Valve | un ragazzo deruba la sede | la refurtiva tra videogiochi ed accessori ammonta a

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Unè riuscito a fare irruzione nelladie a rubareedper un valore complessivo di più di 40.000 dollari. Il 32enne Shawn Shaputis, che secondo quanto riferito ha anche rubato un camion FedEx a luglio, è stato accusato il 25 settembre di furto con scasso e traffico di beni rubati.La polizia ha dichiarato che Shaputis ha fatto irruzione in Lincoln Square entrando attraverso un ristorante pubblico, ottenendo l'accesso all'ufficio dell'11° piano diattraverso una porta di servizio non funzionante. Ilha rubato più di 42.000 dollari in totale, inclusi i: 15 giochi Xbox One e 23 giochi PlayStation 4. Shaputis ha detto alla polizia di aver rubato "da 15 a 20" laptop Asus, alcune console Nintendo Switch e Steam, e "una mini pistola di metallo" vista impugnare dal CEO diGabe Newell durante un'intervista.ha riferito ...

