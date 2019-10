Strike al Teatro De Servi | regia di Gianni Corsi | con la supervisione artistica di

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Dopo il grande successo della passata stagione, torna in scena alDedal 18 ottobre al 3 novembre 2019, lo spettacoloscritto e interpretato da Gabriele Berti, Giovanni Nasta, Diego Tricarico, per ladi, con ladi Massimiliano Bruno. Lo spettacolo è una produzione dell’Associazione culturale Garrincha. Una commedia ambientata nel mesto cortile di un SERT, la struttura sanitaria dove, secondo la legge vigente, vengono accolte tutte le persone con problemi di dipendenze, senza distinzioni. Dante, un goffo studente, deve passare l’estate lì per terminare il suo tirocinio da psicologo e potersi finalmente laureare, mentre Pietro, pure lui studente anche se molto più svogliato, è obbligato a frequentare quel posto perché, per una sciocchezza, deve sottoporsi a regolari controlli. Lo squallido e sempre vuoto cortile diventa il loro ...