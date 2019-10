“Revival” di Selena Gomez compie 4 anni | quanto conosci il suo ultimo album in studio?

Fonte : news.mtv

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Ecco il quiz che fa per te “Revival” diil suoin? News Mtv Italia.

aSUGAcapelli : Quattro anni fa selena rilasciava revival ed io non posso crederci siano già passati così tanti anni - cleliaf_13 : RT @adovrelena: Dato che sto piangendo è in tendenza volevo dirvi che sto piangendo anche io al pensiero che sono quattro di Revival e quin… - adovrelena : Dato che sto piangendo è in tendenza volevo dirvi che sto piangendo anche io al pensiero che sono quattro di Reviva… -