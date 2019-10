Mini satelliti in orbita per illuminare pubblicità nel cielo notturno | dal 2021 potrebbe

Airbus svilupperà tecnologie per satelliti ad altissima risoluzione per il Ministero della Difesa del Regno Unito [GALLERY] : Airbus si è aggiudicata uno studio di progettazione del Defense Science and Technology Laboratory (Dstl) del Regno Unito per sviluppare le tecnologie per un cluster di satelliti radar ad altissima risoluzione (Synthetic Aperture Radar – SAR) per il Ministero della Difesa britannico (MOD). I satelliti avranno anche la capacità di raccogliere segnali in radiofrequenza (RF). Il progetto, chiamato “Oberon”, vedrà Airbus sviluppare le ...