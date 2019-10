Matteo Salvini chiede scusa per aver sostenuto l' elezione della Raggi | È

Matteo Salvini contro Alfonso Bonafede : "Ora basta - faccia qualcosa". Un altro poliziotto massacrato : Ennesima aggressione ai danni di un poliziotto. Nel carcere di San Gimignano, in provincia di Siena, un detenuto ha ferito in modo grave un ispettore di Polizia penitenziaria. L'uomo, di origine tunisina, lo ha attaccato e gli ha quasi staccato un orecchio "con un oggetto contundente", riferisce il

Taglio dei parlamentari - Matteo Salvini contro M5s e Pd : "La Lega mantiene sempre la parola data" : Alla Camera, approvato il Taglio dei parlamentari con 553 "sì". Un sostanziale plebiscito. A favore della riforma anche la Lega di Matteo Salvini, che prima della crisi di governo aveva avallato la proposta del M5s. E non a caso, subito dopo l'approvazione del testo a Montecitorio, lo stesso Salvini

Taglio dei parlamentari - ribaltone in Parlamento : perché conviene solo a Matteo Salvini : Se il Taglio dei parlamentari entrerà in vigore saranno eliminate 345 poltrone e la Lega di Matteo Salvini sarebbe il partito meno penalizzato dalla riforma. Anzi. Come dimostrano i sondaggi, nota il Tempo. L'ultima rilevazione di Emg dello scorso 3 ottobre rispecchia l'andamento di tutti i sondaggi

Matteo Salvini denuncia le telefonate-ricatto in Umbria : "Se volete salvare il posto di lavoro..." : "Ci risulta che stiano arrivando telefonate dagli uffici che contano: Se vuoi salvare il posto di lavoro, sai chi devi votare. È una vergogna, un ricatto, una minaccia. Ma saremo più forti anche di questo". Matteo Salvini, in visita proprio a Terni, ha denunciato quanto starebbe accadendo in Umbria.

Matteo Salvini : "Pronto a confrontarmi con Fornero anche in spiaggia - in costume - davanti a uno spritz" : Matteo Salvini scatenato a Narni durante un comizio per la campagna elettorale in vista delle elezioni regionali in Umbria del 27 ottobre. “Ho sentito che la Fornero vuole un confronto con me, anche domani mattina - ha detto -. Magari lo facciamo organizzare dalla Gruber, in spiaggia, in costume, davanti a uno spritz”. Riferendosi alle proposte di legalizzazione delle droghe, Salvini ha commentato: “Alla Camera e al Senato ...

Matteo Salvini - un mese da senatore senza andare mai in Senato : Il leader della Lega è stato presente solo al voto di fiducia del governo Conte due. Poi è sempre stato “in missione” per i suoi eterni tour elettorali in Calabria e in Umbria

Matteo Salvini attacca Giuseppe Conte sugli 007 : "Avvocato in fuga - presto di dovrai fermare" : Russiagate e scandalo servizi segreti. Due bombe sul governo e, in particolare, su Giuseppe Conte. Un premier sempre più in difficoltà, sul quale pende anche l'interrogazione parlamentare avanzata dalla Lega, prima firmataria Lucia Borgonzoni. E Matteo Salvini non perde occasione per picchiare duris

Matteo Salvini e Giovanni Brusca : "Assassino di mafia fuori dal carcere? Scherziamo? Galera a vita" : Il killer di Cosa Nostra Giovanni Brusca, condannato per la strage di Capaci, ha fatto ricorso in Cassazione per chiedere gli arresti domiciliari. Come anticipato dal Corriere della Sera, l'udienza si svolge stamani a porte chiuse, senza la presenza dei difensori che hanno mandato memorie scritte. I

Sondaggi politici - secondo gli italiani Matteo Salvini è un leader che ha fallito : secondo gli italiani Matteo Salvini è un "leader che ha fallito": lo ritiene il 45% delle persone intervistate in un Sondaggio di Ipsos. In realtà, comunque, c'è anche un 44% di elettori che ritiene il segretario della Lega ancora come "un leader vincente". La stessa rilevazione considera anche l'opinione degli italiani sulla manovra e sul loro tenore di vita.Continua a leggere

I decreti sicurezza di Matteo Salvini sono una mostruosità che crea fame e sfruttamento : Con l’ossessione per la sicurezza queste leggi distruggono anche quello che si stava facendo per l’integrazione. Cosa aspetta il nuovo governo ad abolirli? Abolire i decreti sicurezza: una battaglia civile e culturale " Quei migranti integrati che il decreto Salvini costringe a essere irregolari " «Abbiamo paura, non vogliamo diventare clandestini»"

L’ironia tagliente di Matteo Salvini : “ho fatto cadere il governo per colpa del… Milan!” : Matteo Salvini non manca di rifilare una stocca al Milan: il leader della lega ironizza sulla caduta del governo Lega-M5S dando la colpa ai rossoneri Il Milan torna a vincere, seppur stentando contro il Genoa, ma Matteo Salvini non manca di rifilare una stoccata ai rossoneri, sua squadra del cuore. Il leader della lega, ospite al programma ‘Non è l’Arena‘, condotto da Massimo Giletti su La7, è stato interrogato sul motivo ...

Non è l'Arena - Matteo Salvini lancia la sfida a Luciana Lamorgese : "Confrontiamoci in studio" : Luciana Lamorgese messa di fronte ai numeri. Matteo Salvini lancia la sfida al suo successore al Viminale: "Accetto volentieri un confronto in studio, perché i numeri sono numeri. Settembre 2018, ministro Salvini: 947 sbarchi. Settembre 2019, Lamorgese: 2500 sbarchi, quasi il triplo. Idem per ottobr

Matteo Salvini - Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi : "Centrodestra unito - libereremo gli italiani" : "Il centrodestra è il progetto politico nel quale si riconosce la maggioranza degli italiani, quello che governa con profitto le principali Regioni italiane e migliaia di Comuni. È l'unica coalizione con una base programmatica comune che ha ideali condivisi. Ci proponiamo di liberare gli italiani da

Matteo Salvini - i leghisti cenano con i Cinque Stelle : i nomi di chi è pronto a lasciare il Movimento : "Più che altro, facciamo cene. Ci rimpiangono. Ah, quanto lavoravamo bene con voi... Così ci dicono e hanno ragione. Specie nelle commissioni finanziarie ed economiche s'era creata una certa sintonia tra noi e loro in chiave anti-Pd, sulle banche per esempio. E ora vogliono tornare a mangiare la pas