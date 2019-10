Juve | Rabiot sarebbe frustrato per lo scarso impiego

Juve - Sarri può contare su riserve di lusso come Bentancur - Emre Can e Rabiot : La Juventus è dotata di un organico per certi aspetti ridondante, ma che alla lunga sta facendo la differenza. L'affollamento di alcuni reparti, soprattutto centrocampo e attacco, da un lato può creare imbarazzo al tecnico nella scelta dell'undici titolare dall'altro offre il vantaggio di avere alternative valide per un cambio modulo da opporre all’avversario di turno. Maurizio Sarri da inizio stagione ad oggi infatti ha utilizzato sia il 4-3-3 ...

Tacconi - ex Juventus : 'Rabiot non è in condizione - sembra uno di Promozione' : La Juventus continua la serie di vittorie in campionato: anche sabato 28 settembre è arrivato un importante successo sulla Spal per 2 a 0, con un risultato che poteva essere più rotondo se Berisha non avesse salvato la sua squadra in diverse occasioni. La vittoria contro la Spal arriva dopo quello del turno infrasettimanale, per 2-1 in rimonta a Brescia. Subito dopo la partita contro i lombardi è stato intervistato da Radio Bianconera l'ex ...

La Juventus batte 2-0 la Spal - l'analisi della sfida : bene Cristiano Ronaldo - male Rabiot : La Juventus, ieri ha battuto per 2 a 0 la Spal e il risultato, poteva essere più ampio, se non fosse stato per diverse importanti parate del portiere ospite. La squadra di Maurizio Sarri, resta sulla scia dell'Inter, vittoriosa a Genova contro la Sampdoria per 3 a 1. Adesso c'è la Champions League: a Torino arriva il Bayer Leverkusen, mentre l'Inter se la vedrà con il Barcellona, due partite che giungono pochi giorni prima dello scontro diretto ...

Juventus-SPAL - Sarri in conferenza stampa : “Ecco le scelte di domani. Su Rabiot e Dybala…” : conferenza stampa Sarri- Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato tra Juventus e SPAL. Il tecnico ha annunciato qualche novità di formazione, soprattutto per quel che riguarda la difesa. Out anche Alex Sandro, volato in Brasile per un lutto familiare. Sarri si affiderà ancora al 4-3-1-2. Ramsey sarà confermato […] L'articolo Juventus-SPAL, Sarri in conferenza stampa: “Ecco le scelte di ...

Juventus-Spal live - le formazioni ufficiali : ci sono Buffon - Ronaldo e Rabiot : Juventus-Spal live – Un’altra vittoria per non perdere terreno dalla capolista, in attesa dello scontro; ricerca di punti per ritrovare soprattutto il morale e l’autostima dopo un avvio molto negativo. Questi gli obiettivi di oggi di Juventus e Spal, che si affrontano nell’anticipo del sabato, gara che apre la sesta giornata di Serie A dopo le fatiche del turno infrasettimanale. Sarri che ha a che fare con ...

Juventus-SPAL - Sarri in conferenza stampa : “Ecco le scelte di domani. Su Rabiot e Dybala…” : conferenza stampa Sarri- Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato tra Juventus e SPAL. Il tecnico ha annunciato qualche novità di formazione, soprattutto per quel che riguarda la difesa. Out anche Alex Sandro, volato in Brasile per un lutto familiare. Sarri si affiderà ancora al 4-3-1-2. Ramsey sarà confermato […] L'articolo Juventus-SPAL, Sarri in conferenza stampa: “Ecco le scelte di ...

Pagelle Brescia Juventus : bene Ramsey - Pjanic e Dybala - bocciato Rabiot : Pagelle Brescia Juventus- La Juventus passa al Rigamonti nonostante alcune difficoltà e qualche sofferenza di troppo. Padroni di casa in vantaggio dopo pochi minuti con il gol messo a segno da Donnarumma, Juventus abile a ribaltare la gara, prima sugli sviluppi di un calcio d’angolo, con autogol propiziato dalla difesa lombarda, poi rimonta completata da Pjanic, con destro al volo da fuori area. bene Ramsey, apparso a suo agio nelle vesti ...

Probabili formazioni Juventus-Verona : scalpitano Dybala - Demiral - Rabiot e Buffon : Juventus-Verona è uno degli incontri in calendario per la quarta giornata di serie A ed fissata per sabato 21 settembre alle ore 18. Le due formazioni vanno a caccia di punti, seppur con ambizioni diverse. Per la Juventus è indispensabile vincere per rimanere nel gruppo delle primissime, attualmente capeggiato dall'Inter, ancora a punteggio pieno. Il Verona cerca punti salvezza anche se va detto che finora il cammino della squadra scaligera è ...

Fiorentina-Juventus - probabile formazione bianconera : Emre Can e Rabiot forse titolari : Per la Juventus è praticamente arrivato il momento di tornare in campo. Infatti, tra meno di 48 ore, i bianconeri affronteranno la Fiorentina. Oggi Maurizio Sarri ha ritrovato tutti i nazionali, poiché sono rientrati anche i sudamericani. Paulo Dybala, Rodrigo Bentancur, Juan Cuadrado e Alex Sandro hanno fatto il loro rientro alla base e hanno svolto un lavoro di scarico. Di questi quattro giocatori solo uno sembra essere candidato ad una maglia ...

Juventus - che smacco di Rabiot al Paris Saint-Germain : il club parigino costretto a risarcire il giocatore francese : Il giocatore francese ha vinto la causa contro il suo ex club, che dovrà restituirgli 40.000 euro ingiustamente trattenuti nel corso della stagione passata Adrien Rabiot si prende la sua rivincita nei confronti del Paris Saint-Germain, ottenendo la restituzione di 40.000 euro trattenuti dal club parigini la passata stagione ingiustamente. Lapresse Stando a quanto riporta l’Equipe, il centrocampista della Juventus si è visto dare ...

Juventus - che smacco di Rabiot al Paris Saint-Germain : il club parigino costretto a risarcire il giocatore francese : Il giocatore francese ha vinto la causa contro il suo ex club, che dovrà restituirgli 40.000 euro ingiustamente trattenuti nel corso della stagione passata Adrien Rabiot si prende la sua rivincita nei confronti del Paris Saint-Germain, ottenendo la restituzione di 40.000 euro trattenuti dal club parigini la passata stagione ingiustamente. Lapresse Stando a quanto riporta l’Equipe, il centrocampista della Juventus si è visto dare ...

Juve : contro la Fiorentina Danilo e Rabiot potrebbero essere titolari : In questo momento la Serie A è in pausa per dare spazio alle nazionali, ma sabato 14 settembre riaprirà i battenti ed allora i top club impegnati in campionato e Champions League dovranno affrontare un tour de force che prevede sette gare in 23 giorni. La Juventus inizierà quest’intenso periodo con la trasferta all’Artemio Franchi contro la Fiorentina, poi quattro giorni dopo tornerà al Wanda Metropolitano per il debutto in Europa contro ...

Juventus - alla ripresa del campionato potrebbe scattare l'ora di Ramsey e Rabiot : Questa è una domenica di riposo per la Juventus. Infatti, Maurizio Sarri ha deciso di concedere due giorni di vacanza ai suoi ragazzi, che pertanto rientreranno alla Continassa martedì pomeriggio. Dal 10 settembre la Juve inizierà a mettere nel mirino la sfida contro la Fiorentina. Quello contro i viola, per i bianconeri, sarà il primo match di una serie molto ravvicinata di impegni....Continua a leggere

Mercato estivo concluso : Juventus 'regina' con gli innesti di De Ligt - Rabiot e Ramsey : Il calcioMercato estivo 2019 si è appena concluso e la Juventus pare aver svolto un ottimo lavoro. Sono arrivati giocatori del calibro di De Ligt, Rabiot, Ramsey, Danilo, Buffon e Demiral, senza contare il "ritorno" di Higuain. Non è stato venduto nessuno dei top player a parte Cancelo, mentre la cessione di Kean ha portato nelle casse della Juventus ben 40 milioni....Continua a leggere