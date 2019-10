Alessia Marcuzzi troppo bollente per i fan E piovono critiche | “Sei una mamma!”

Alessia Marcuzzi sostituita : Live Non è la d’Urso cambia giorno : Live di Barbara d’Urso al posto di Temptation Island Vip di Alessia Marcuzzi: la news Temptation Island Vip 2019 si avvia alla sua conclusione. Difatti la prossima settimana andrà in onda l’ultimo atto, seguito poi da una puntata speciale Lunedì 21 Ottobre. In questa circostanza i telespettatori sapranno come sono andate le cose alle coppie ad un mese di distanza dalla fine delle registrazioni del reality di Alessia Marcuzzi. Ma una volta ...

“Ma avete notato?”. Alessia Marcuzzi - con l’ultima apparizione non è passata inosservata : È iniziata la nuova edizione de “Le Iene Show”, la prim edizione senza Nadia Toffa dopo la tragica morte. La conduttrice rimarrà per sempre nei cuori sia del pubblico che dei colleghi, tanto che, in occasione del debutto della scorsa settimana, la puntata è stata dedicata quasi completamente a lei. Alessia Marcuzzi ,insieme ad altre 100 iene, era apparsa molto emozionata e aveva pensato bene di rendere omaggio all’amica ...

Le Iene Show - un inizio di stagione fortunato per Alessia Marcuzzi : ...

Alessia Marcuzzi promossa : Temptation Island Vip 2019 si allunga : Temptation Island anticipazioni, Alessia Marcuzzi: arriva una puntata extra Ieri Temptation Island Vip 2019 ha ottenuto ottimi ascolti, arrivando addirittura a superare il 20% di share. E in queste ore ecco arrivare una news sul programma che ha creato un vero e proprio putiferio sui social in pochiccimi minuti. Di cosa si tratta? Tv Sorrisi e Canzoni ha rivelato che dopo la puntata incentrata sugli ultimi 3 falò di confronto a Temptation Island ...

Temptation - Alessia Marcuzzi sull'ultima puntata : 'Innumerevoli colpi di scena' : Manca una settimana esatta alla fine della seconda edizione Vip di Temptation Island: ieri sera, lunedì 7 ottobre, è andata in onda la quinta e penultima puntata del reality condotto da Alessia Marcuzzi. Proprio la romana, al termine dell'appuntamento settimanale con il format, ha anticipato che accadranno cose inaspettate durante i tre falò di confronto ai quali il pubblico deve ancora assistere. Temptation Island saluta: lunedì 14 l'ultima ...

Temptation Island Vip - Alessia Marcuzzi svela qualche anticipazione : novità impensabili : La quinta puntata di Temptation Island Vip, in onda lunedì 7 ottobre su Canale5, è stata ricca di emozioni e colpi di scena. Pago e Serena Enardu si sono già seduti sul tronco dell'ultimo falò, nel corso del quale molti non detti sono emersi, vecchie ferite e dissapori. Eppure, da quanto anticipato

Ascolti Temptation Island Vip : Alessia Marcuzzi si conferma al 20% : Temptation Island Vip 2, Ascolti quinta puntata: Alessia Marcuzzi ancora oltre il 20% di share È andata in onda ieri sera la quinta puntata di Temptation Island Vip e per il viaggio nei sentimenti condotto da Alessia Marcuzzi questi sono stati gli Ascolti: 3.256.000 telespettatori e il 20.3% di share. Il programma di Canale5, dunque, conferma il trend positivo e si assesta ancora una volta sopra il 20% di share, tallonando Il Commissario ...

Temptation Island Vip - la confessione ‘intima’ di Pago ad Alessia Marcuzzi : Una situazione delicatissima quella che si è venuta a creare tra Pago e Serena Enardu a Temptation Island Vip. La puntata di lunedì 7 ottobre, la quinta e penultima, si è conclusa con la prima parte del falò di confronto tra il cantante e la ex tronista di Uomini e Donne, dunque ha lasciato il pubblico col fiato sospeso. Ma se per Pago l’esperienza in Sardegna è stata difficile sin dal principio, i nuovi video mostrati nel pinnettu hanno davvero ...

Alessia Marcuzzi insinua un dubbio su Alex Belli e Delia Duran : Temptation Island Vip, Alex Belli furioso. Marcuzzi: “La vostra storia è cosi debole?” Delia e Riccardo sempre più vicini. Lei, addirittura, ha già dichiarato a quest’ultimo di essere riuscito a metterla in crisi. Tutto ciò è stato mostrato anche ad Alex Belli Durante il falò di Temptation Island Vip al cospetto di Alessia Marcuzzi. Immagini che hanno provocato una forte reazione nell’uomo, il quale ha cercato di ...

Maria De Filippi promuove Alessia Marcuzzi a Temptation Island Vip : "Brava e coinvolta" : Alessia Marcuzzi, al debutto assoluto nello studio di Uomini e donne, ha incassato i complimenti di Maria De Filippi per come ha condotto Temtaption Island Vip. Nella puntata odierna del programma pomeridiano di Canale 5, la padrona di casa si è rivolta così alla collega, che ha sostituito Simona Ventura (nel frattempo tornata in Rai) alla guida del reality prodotto da Fascino:Sei stata comprensiva con tutti, sei stata brava, ...

Alessia Marcuzzi - Isola dei Famosi 2020 : svelata la prima naufraga? : L’Isola dei Famosi anticipazioni: Alessia Marcuzzi chiama Eleonora Giorgi? Alberto Dandolo, nella sua rubrica di gossip sull’ultimo numero del settimanale Oggi, ha riportato un’indiscrezione sulla popolare attrice Eleonora Giorgi che ha già infiammato gli animi sui social, e non solo. Di cosa si tratta? In pratica, in base alle voci di corridoio raccolte dal noto giornalista, pare che la madre di Paolo Ciavarro abbia un ...

Le Iene - Alessia Marcuzzi su Nadia Toffa : "Solo la sua famiglia sapeva quanto fosse terribile" : Per aprire la prima puntata della nuova edizione de Le Iene, in onda su Italia 1, Mediaset ha deciso di trasmettere un inedito filmato della iena Nadia Toffa, scomparsa lo scorso agosto. "Non è quanto, ma come vivi", esordisce la Toffa nel lungo video di venti minuti, datato 21 dicembre 2018. Inutil

Le Iene - abbraccio tra Simona Ventura e Alessia Marcuzzi in lacrime : perché è un momento storico : Il primo ottobre è andata in onda su Italia1 la prima puntata della nuova edizione de Le Iene. Mediaset ha voluto dedicare i primi minuti dello show a Nadia Toffa, scomparsa lo scorso agosto a 40 anni, dopo una battaglia contro il cancro. In studio erano quindi presenti ben 100 Iene ed ex Iene, tra

Simona Ventura e Alessia Marcuzzi - pace fatta a Le Iene nel ricordo di Nadia Toffa : A volte le parole non servono, e fatti e circostanze molto più grandi della natura umana fanno riflettere su quanto siano inutili e sterili polemiche e dissapori del passato. L’abbraccio tra Simona Ventura e Alessia Marcuzzi avvenuto nella prima puntata della nuova stagione de Le Iene martedì 1 ottobre si può sicuramente leggere in questa chiave. La ‘Pinella’, chiamata ad aprire il programma di Italia 1 con Nicola Savino, ...