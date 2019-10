Temptation | Alessia Marcuzzi sull' ultima puntata | ' Innumerevoli colpi di scena'

Temptation Island Vip - Alessia Marcuzzi svela qualche anticipazione : novità impensabili : La quinta puntata di Temptation Island Vip, in onda lunedì 7 ottobre su Canale5, è stata ricca di emozioni e colpi di scena. Pago e Serena Enardu si sono già seduti sul tronco dell'ultimo falò, nel corso del quale molti non detti sono emersi, vecchie ferite e dissapori. Eppure, da quanto anticipato

Ascolti Temptation Island Vip : Alessia Marcuzzi si conferma al 20% : Temptation Island Vip 2, Ascolti quinta puntata: Alessia Marcuzzi ancora oltre il 20% di share È andata in onda ieri sera la quinta puntata di Temptation Island Vip e per il viaggio nei sentimenti condotto da Alessia Marcuzzi questi sono stati gli Ascolti: 3.256.000 telespettatori e il 20.3% di share. Il programma di Canale5, dunque, conferma il trend positivo e si assesta ancora una volta sopra il 20% di share, tallonando Il Commissario ...

Temptation Island Vip - la confessione ‘intima’ di Pago ad Alessia Marcuzzi : Una situazione delicatissima quella che si è venuta a creare tra Pago e Serena Enardu a Temptation Island Vip. La puntata di lunedì 7 ottobre, la quinta e penultima, si è conclusa con la prima parte del falò di confronto tra il cantante e la ex tronista di Uomini e Donne, dunque ha lasciato il pubblico col fiato sospeso. Ma se per Pago l’esperienza in Sardegna è stata difficile sin dal principio, i nuovi video mostrati nel pinnettu hanno davvero ...

Maria De Filippi promuove Alessia Marcuzzi a Temptation Island Vip : "Brava e coinvolta" : Alessia Marcuzzi, al debutto assoluto nello studio di Uomini e donne, ha incassato i complimenti di Maria De Filippi per come ha condotto Temtaption Island Vip. Nella puntata odierna del programma pomeridiano di Canale 5, la padrona di casa si è rivolta così alla collega, che ha sostituito Simona Ventura (nel frattempo tornata in Rai) alla guida del reality prodotto da Fascino:Sei stata comprensiva con tutti, sei stata brava, ...

Temptation Island Vip : Alessia Marcuzzi mette in difficoltà Serena : Alessia Marcuzzi a Serena di Temptation Island Vip 2019: “Hai stima per Pago?” E’ appena terminato il falò di Serena Enardu al cospetto di Alessia Marcuzzi. E in questa occasione la donna ha visto ben due video del suo fidanzato Pago sempre più complice con una single di Temptation Island Vip 2019. Ma non è finita qua perchè anche stavolta non ha perso occasione per lamentarsi della sua compagna con quest’ultima. E una ...

Temptation Island vip - Andrea Ippoliti furioso mette in imbarazzo Nathalie Caldonazzo : Non parlavi così di Alessia : La terza puntata di Temptation Island vip ha visto indiscussi protagonisti Andrea Ippoliti e Nathalie Caldonazzo. Questi ultimi, originariamente partecipanti come coppia di fidanzati al docu-reality sui tradimenti, si sono lasciati in occasione del loro falò di confronto finale. E, nel corso del loro acceso falò, sono state mostrate le immagini salienti del loro percorso all'insegna di critiche e infedeltà.\\La Caldonazzo aveva in più occasioni ...

Temptation Island Vip - ascolti terza puntata : Alessia Marcuzzi al 19 - 4% : ascolti Temptation Island Vip 2: Alessia Marcuzzi cresce contro Montalbano È andata in onda ieri la terza puntata di Temptation Island Vip 2. Per il viaggio nei sentimenti guidato da Alessia Marcuzzi questi sono stati gli ascolti: 3.034.000 telespettatori e il 19.4% di share, in netta crescita (in share) rispetto alla seconda puntata, andata in onda settimana scorsa. Cosa avrà influito per questa crescita improvvisa? Sicuramente il traino di ...

Temptation Island Vip - salta un’altra coppia. Alessia Marcuzzi non riesce a nasconderlo : Temptation Island Vip , dopo il temporale della terza puntata, sull’isola delle tentazioni rischia di abbattersi un vero ciclone. C’è una coppia infatti che è vicina alla rottura dopo quella avvenuta nella puntata di ieri tra la showgirl Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti. Per chi non avesse seguito la puntata di ieri di Temptation Island Vip l’attrice ha piantato su due piedi quello che ora è diventato il suo ex compagno. \\Idee più che ...

Temptation Island Vip - Andrea Ippoliti si scaglia contro Nathaly Caldonazzo e poi offende Alessia Marcuzzi : Scintille tra Andrea Ippoliti e Nathaly Caldonazzo nel corso della terza puntata di Temptation Island Vip 2. Il falò di confronto richiesto dalla showgirl si è trasformato infatti in un violento litigio, che ha coinvolto anche la conduttrice, Alessia Marcuzzi, intervenuta per cercare di riportare la calma tra i due. “Mi è dispiaciuto interrompere la soap opera di quarta categoria cui hai preso parte”, ha esordito Nathaly Caldonazzo ...

Temptation Island Vip : Alessia Marcuzzi convoca Simone al falò : Alessia Marcuzzi gela Simone Bonaccorsi di Temptation Island Vip: “Devo parlarti” Lunedì prossimo andrà in onda una nuovissima puntata di Temptation Island Vip 2019. E giusto poco fa è stato pubblicato un video su Witty Tv inerente a ciò che il pubblico vedrà. Un video in cui c’è stato un clamoroso colpo di scena: Alessia Marcuzzi ha chiesto di parlare da sola con Simone Bonaccorsi, il quale è stato quindi convocato al falò. In ...