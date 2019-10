Fonte : ilsole24ore

(Di martedì 8 ottobre 2019) L’asticella del rischio si è alzata, ma non tutti gli investitori se ne sono accorti. L’appiattimento deidi interesse, infatti, ha sdoganato molta disinvoltura sui mercati, perché la percezione del rischio si è appannata

francescoseghez : L’Italia ha tassi di occupazione di 15-20 punti sotto i paesi del nord Europa, sta rapinando il futuro dei giovani… - fisco24_info : Tassi sotto zero, tutte le trappole per chi cerca rendimenti: L’asticella del rischio si è alzata, ma non tutti gli… - CarrieriLorenzo : che migliorano il saldo, ma chiudono al ????l'accesso ai mercati finanziari. Sotto il debito del paese lusitano, che… -