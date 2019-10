Netflix e Amazon scansatevi | arriva VatiVision

Netflix sbarca su Sky Q dopo l’accordo con Mediaset : è questa la risposta ad Amazon Prime e Disney+? : Netflix sbarca su Sky Q per la gioia degli abbonati e per gli amanti di serie tv e film originali che dal 9 ottobre avranno modo di usufruire di tutto a portata di telecomando. Per la prima volta sarà possibile vedere, oltre ai contenuti Sky, anche Netflix grazie all'offerta Intrattenimento plus che unisce l'intrattenimento Sky e Netflix ad un prezzo vantaggioso proprio a partire da mercoledì. L'annuncio è arrivato in pompa magna proprio in ...

La difficile sfida di Apple e Disney al regno dello streaming di Netflix e Amazon in Europa : Si fa presto a dire streaming. A mettere un +, un Max, un Play e dar vita a una piattaforma. Sono poi gli utenti che devono essere cercati.La sfida di AppleTV+, Disney+, HBO Max, Peacock (sicuramente NBCUniversal ha vinto per la voglia di differenziarsi nel nome) è ora quella di provare a contendere abbonati, sottoscrittori paganti in primo luogo a Netflix e un po' meno ad Amazon che, soprattutto in Europa, ha legato la propria piattaforma di ...

Come «The Boys» di Amazon Prime Video ha battuto le serie Netflix Marvel The Defenders : I supereroi cattivi piacciono. Anzi, piacciono di più. Pare sia questa la lezione di The Boys. La serie Amazon Prime Video, disponibile dal 26 luglio 2019 sulla piattaforma streaming, era tra i titoli più attesi dell’estate e ora risulta anche quella che vince meglio sul lungo periodo, tanto da segnare un vantaggio sugli altri telefilm dedicati ai supereroi già apparsi on demand. A dirlo sarebbero i dati riportati da Parrot ...

Amazon Fire Tv Stick nuova edizione - ora è compatibile anche con Netflix : Amazon ha approfittato dell’IFA 2019 di Berlino per annunciare la nuova Fire Tv Stick, la rinnovata edizione della pennetta che si collega alla porta USB di qualsiasi televisore, trasformandolo in un apparecchio smart. Si può usare per memorizzare le app che danno accesso a YouTube, ai programmi Rai e a quelli Mediaset, oltre ovviamente al catalogo Amazon Prime Video, la novità è che ora include anche Netflix. A scanso di equivoci, non è ...

Ifa 2019. Amazon e Netflix si alleano : un solo catalogo nella nuova Fire Tv : Il dispositivo, venduto a partire da 30 euro, offre i contenuti di entrambi i servizi in un’unica finestra. Anche Sky ha siglato un accordo simile, mentre si attende l’arrivo del servizio streaming di Disney. “Tanto che nel 2019 il numero di sottoscrizioni in Italia potrebbe...

Così la Disney si mobilita per contrastare il dominio di Netflix e Amazon nello streaming : Il 12 novembre 2019 è una data che segna un punto di svolta epocale nel mercato audiovisivo. È il giorno in cui negli Stati Uniti viene lanciato Disney+, servizio in streaming della Disney che, secondo le stime di molti analisti, può devastare il mercato dominato al momento da Netflix e Amazon Prime. Nel primo semestre del 2020 è previsto l’arrivo in Europa e in Italia. A disposizione tutti i contenuti legati al ...