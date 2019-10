Migranti | Naufragio Lampedusa | prima notte all’hotspot per i superstiti

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 8 ottobre 2019), 8 ott. (AdnKronos) –all’hotspot diper i 22delavvenuto nellatra domenica e lunedì a poche miglia dall’isola, costato la vita a 13 donne. Sono una ventina almeno i dispersi. Isopravvissuti sono stati ascoltati per tutta la giornata di ieri dagli uomini della Squadra mobile die hanno raccontato di essere partiti dalla Libia e, dopo uno stop in Tunisia, hanno raggiunto la Sicilia. Ma a poche miglia dala barca, di una decina di metri, proprio poco dopo l’arrivo della Guardia costiera e della Guardia di Finanza, si è capovolta e le persone sono cadute in mare. L'articoloall’hotspot per iCalcioWeb.

Agenzia_Ansa : Naufragio a #Lampedusa, tra i dispersi c'è anche una bimba di 8 mesi con la sua mamma. Tredici le salme recuperate,… - Agenzia_Ansa : Naufragio davanti a #Lampedusa, si teme la strage, 22 #migranti recuperati ma risultano molti dispersi. Quattro le… - Agenzia_Ansa : Naufragio davanti a #Lampedusa, recuperati 13 corpi, tutte donne #ANSA -