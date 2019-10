Lampedusa | ancora un naufragio Tareke Brhane | «Continuo a vederli morire»

Migranti : ex sindaco Lampedusa - 'Quanti innocenti dovranno ancora morire?' : Palermo, 7 ott. (AdnKronos) - "L’ennesima tragedia a poche miglia da Lampedusa dimostra che i naufragi non sono una fatalità, ma il risultato di politiche, europee e nazionali, che hanno condannato migliaia di persone a un destino crudele". Lo ha detto all'Adnkronos Giusi Nicolini, ex sindaca di Lam

Migranti : ex sindaco Lampedusa - ‘Quanti innocenti dovranno ancora morire?’ : Palermo, 7 ott. (AdnKronos) – “L’ennesima tragedia a poche miglia da Lampedusa dimostra che i naufragi non sono una fatalità, ma il risultato di politiche, europee e nazionali, che hanno condannato migliaia di persone a un destino crudele”. Lo ha detto all’Adnkronos Giusi Nicolini, ex sindaca di Lampedusa parlando della nuova tragedia in mare. “Sopprimere il soccorso in mare, infatti, equivale a una ...

Migranti - ancora sbarchi a Lampedusa : hotspot verso il collasso : Un barcone con 92 persone è stato intercettato a poche miglia dall'isola da una motovedetta della capitaneria di porto. Altri 16 Migranti, a bordo di un barchino, sono giunti direttamente a terra.

Migranti - ancora sbarchi nella notte : 108 arrivati a Lampedusa - altri 41 in Calabria : Continuano gli sbarchi autonomi nelle ultime ore: a Lampedusa sono arrivate due imbarcazioni nella notte, con a bordo, in totale, 108 Migranti. Un altro sbarco è avvenuto in Calabria: 41 persone sono arrivate a bordo di una barca a vela. Intanto la Ocean Viking, con 182 persone, chiede di poter approdare in un porto sicuro.Continua a leggere

Lampedusa - ancora sbarchi migranti. Hotspot pieno - proteste nell’isola : Nuovi sbarchi di migranti a Lampedusa e nell’isola la situazione diventa tesa, con l'Hotspot locale sempre al collasso. Nella notte, sono sbarcate 28 persone salvate a un miglio dall'isola da una motovedetta della Guardia di finanza. Tra loro 19 uomini, 8 donne e un bambino. Gli ultimi sbarchi Le persone arrivate a Lampedusa, nonostante fossero esauste e bagnate sembravano in buone condizioni di salute, fa sapere Mediteranean Hope, il programma ...

Lampedusa - ancora sbarchi : 56 nella notte : 10.54 Sono 56 i migranti arrivati a Lampedusa nella notte e nelle prime ore di oggi. Tutti tunisini, sono arrivati in due gruppi di 10 e 46 persone. Il secondo gruppo, a bordo di un'imbarcazione in legno, si è fermato a Cala Maluk, dove gli uomini della Guardia di Finanza hanno bloccato i migranti. Tutti i migranti sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola, dove si trovano attualmente 210 persone a fronte di una capienza massima ...

Nuovo sbarco migranti a Lampedusa - ancora ferma al largo nave Mare Jonio : ancora uno sbarco autonomo di migranti, a Lampedusa, mentre intanto resta ancora ferma a poche miglia al largo la nave Mare Jonio

Migranti - sbarcati a Lampedusa donne - bambini e malati dalla Mare Jonio. Restano ancora 34 persone a bordo tra le onde : Sono sbarcati al porto di Lampedusa i bambini, le donne incinte e i naufraghi più vulnerabili a bordo della nave Mare Jonio della italiana Mediterranea. L’operazione non è stata semplice: gli operatori della ong e gli uomini della Guardia costiera sono stati costretti a trasbordare bambini, donne e malati al buio, in condizioni precarie e con il Mare mosso. Ora a bordo tra le onde Restano ancora 34 Migranti. “Chiediamo che naufraghi ...

Migranti : caso Open Arms - nave spagnola Audaz ancora in rada a Lampedusa : Palermo, 26 ago. (AdnKronos) - E' ancora in rada a Lampedusa, senza il permesso di attraccare al porto, la nave spagnola Audaz, inviata dalla Spagna per trasferire a bordo 15 Migranti sbarcati nei giorni scorsi dalla Open Arms. I Migranti sono ancora all'hotspot dell'isola e non sanno quale sarà il

Migranti : caso Open Arms - nave spagnola Audaz ancora in rada a Lampedusa : Palermo, 26 ago. (AdnKronos) – E’ ancora in rada a Lampedusa, senza il permesso di attraccare al porto, la nave spagnola Audaz, inviata dalla Spagna per trasferire a bordo 15 Migranti sbarcati nei giorni scorsi dalla Open Arms. I Migranti sono ancora all’hotspot dell’isola e non sanno quale sarà il loro destino.L'articolo Migranti: caso Open Arms, nave spagnola Audaz ancora in rada a Lampedusa sembra essere il primo ...

Lampedusa : sindaco - ‘sto andando all’Isola dei Conigli - ancora non sappiamo niente’ : Palermo, 22 ago. (AdnKronos) – “Sto andando in barca fino all’Isola dei Conigli per capire cosa è successo, mi hanno avvertito che è accaduto qualcosa e sto andando a verificare, ma fino a questo momento non so molto altro”. Lo ha detto all’Adnkronos il sindaco di Lampedusa Salvatore Martello che sta andando all’Isola dei Conigli dopo la frana che si è staccata da un costone. Non si ancora se ci sono ...

Lampedusa : sindaco - 'sto andando all'Isola dei Conigli - ancora non sappiamo niente' : Palermo, 22 ago. (AdnKronos) - "Sto andando in barca fino all'Isola dei Conigli per capire cosa è successo, mi hanno avvertito che è accaduto qualcosa e sto andando a verificare, ma fino a questo momento non so molto altro". Lo ha detto all'Adnkronos il sindaco di Lampedusa Salvatore Martello che st

Lampedusa : sindaco - ‘sto andando all’Isola dei Conigli - ancora non sappiamo niente’ : Palermo, 22 ago. (AdnKronos) – “Sto andando in barca fino all’Isola dei Conigli per capire cosa è successo, mi hanno avvertito che è accaduto qualcosa e sto andando a verificare, ma fino a questo momento non so molto altro”. Lo ha detto all’Adnkronos il sindaco di Lampedusa Salvatore Martello che sta andando all’Isola dei Conigli dopo la frana che si è staccata da un costone. Non si ancora se ci sono ...

Open Arms - sbarcati a Lampedusa gli ultimi 83 migranti. La Ocean Viking ancora in attesa : “Ora date a noi un porto sicuro” : Gli ultimi 83 migranti rimasti a bordo della nave della ong Proactiva Open Arms hanno trascorso la prima notte a terra, dopo 19 giorni passati in mare ad attendere il via libera del governo italiano per l’attracco a Lampedusa. Dopo l’arrivo sull’isola, nella serata di martedì, del procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, che ha disposto il sequestro dell’imbarcazione, è stata di conseguenza ordinata l’entrata in ...