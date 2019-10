Ibra inaugura statua e ‘autorizza’ bambini a marinare scuola

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 8 ottobre 2019) Malmoe, 8 ott. (AdnKronos) – L’attaccante svedese Zlatanhimovic ne combina un’altra delle sue. Uno dei più grandi giocatori del paese hato oggi nella sua città natale, Malmoe, unaalta 3 metri che lo rappresenta, ma prima dell’evento in un tweet, il 38enne attaccante dei Los Angeles Galaxy. ha incoraggiato i fan – in particolare i giovani – a partecipare numerosi alla cerimonia, scrivendo: “Zlatan ha dato a tutti idelle scuole di Malmoe il tempo libero per partecipare alla cerimonia”.Nonostantehimovic sia considerata una star assoluta in Svezia, “il suo messaggio non conta come una autorizzazione ufficiale a saltare le lezioni”, ha dichiarato Sara Wettergren del consiglio comunale di Malmoe responsabile delle questioni scolastiche. “Coloro che scelgono di andare saranno considerati ...

