Ambiente - microplastiche anche sulle montagne rocciose del Colorado. I ricercatori Usa : “Portate ovunque da pioggia e neve” : “La deposizione umida di plastica è onnipresente e non solo in ambienti urbani”, affermano i ricercatori dell’US Geological Survey e dell’US Department of the Interior. Conclusione allarmante, ma documentata. Ampiamente. In oltre il 90% dei campioni di acqua piovana prelevati in tutto il Colorado sono state identificate fibre di plastica. Comprese le cime oltre i 3000 metri di altezza delle montagne rocciose, all’interno del ...