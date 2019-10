Chieri TO | auto senza freno a mano investe 5 bambini davanti all' asilo | 1 ferito grave

Fonte : blogo

(Di martedì 8 ottobre 2019) Un'mobilepasseggero, parcheggiata in salitainserito, ha travolto questa mattina cinqueall'nido di, in provincia di Torino.È accaduto intorno alle 10.50 mentre isi trovavano all'esterno della struttura scolastica. L'che li ha travolti, una Toyota Land Cruiser, sarebbe di proprietà del padre del titolare dell'La casa nel bosco di.Cinque icoinvolti, tre dei quali rimasti feriti. Stando alle prime informazioni uno di loro sarebbe stato trasportato in codice rosso all'Ospedale infantile Regina Margherita di Torino, un altro sarebbe stato ammesso in codice giallo nella stessa struttura e un terzo bimbo sarebbe stato trasportato in codice verde all'ospedale di.I carabinieri si trovano sul posto per tutti i rilievi e gli accertamenti del caso. ...

