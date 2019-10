Allenatore dona un rene ad uno dei suoi ragazzi che fa la dialisi | la reazione della

Diego Armando Maradona oggi Allenatore del Gimnasia : Deve essere davvero complicato per una stella assoluta dello sport come Diego Armando Maradona ricominciare daccapo: conclusa una fantastica carriera da calciatore oltre vent’anni fa, l’ex fuoriclasse del calcio argentino non è mai riuscito a emulare, da allenatore, le magie fatte in campo. Testardo e orgoglioso però, in questi giorni Diego si è rimesso in gioco per riprovarci, alla guida del Gimnasia y Esgrima La ...

Argentina in festa per il ritorno di Maradona come Allenatore : Un'ovazione per Diego Armando Maradona allo stadio di La Plata. Quasi 10 anni dopo aver lasciato la guida dell'Argentina, a 58 anni di età l'ex "Pibe de oro" torna in patria per allenare il Gimnasia, riaccendendo le passioni e scuotendo il mondo del calcio argentino. Una festa di cori, striscioni e fumogeni colorati per il grande e atteso ritorno allo stadio del Bosque, dove ha guidato il primo allenamento davanti a 20 mila tifosi. Una grande ...

