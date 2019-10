Uomini e Donne | Ida Platano e Riccardo Guarnieri | beccati insieme Le foto

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Idadel trono over, ma allora non è finita! Le nuove, scattate dopo la lettera che il cavaliere ha letto in puntata a, hanno già fatto il giro della rete. Un doveroso passo indietro, visto che in tv ancora non abbiamo visto la retromarcia clamorosa del cavaliere di Taranto. Iniziata la nuova edizione del programma, sia Ida chesi erano detti aperti a nuove frequentazioni e nelle prime settimane hanno provato a uscire con altri.La dama, soprattutto, si è avvicinata molto ad Armando Incarnato e tra i due è scattato addirittura il bacio., che nel frattempo è uscito con Valentina e sentito Veronica, non l’ha presa e bene e poco dopo, come fanno sapere le anticipazioni fornite dal sito Il Vicolo delle News, ha inaspettatamente fatto marcia indietro con lei: è ritornato sui suoi passi e in puntata ha chiesto di poter parlare ...

