Rugby | Callum Bralley | “Giocare contro gli All Blacks sarà uno stimolo in più per tutti”

Fonte : oasport

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Toyota City ospiterà la quarta ed ultima gara dell’Italia nella Coppa del Modo di, che si giocherà sabato 12 ottobre alle ore 6.45 italianela Nuova Zelanda: gli azzurri affronteranno gli All, che si apprestano a vincere la Pool B, mentre la nostra Nazionale, chiudendo terza, si è qualificata alla prossima rassegna iridata. Cosìal sito federale: “Recuperiamo le energie dopo la partita di venerdì. E’ stato un indifficile, dove il Sudafrica sin dall’inizio ha dato un’impronta molto fisica al match e nel secondo tempo ha sfruttato gli spazi che si erano venuti a creare per la nostra inferiorità numerica. Adesso vogliamo preparare al meglio il nostro prossimo in. Giocheremoi campioni del mondo in carica:unoin più per tutti provare a conquistare un posto da ...