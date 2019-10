Prodi a Renzi | Se si mette a rischio la stabilità | la tensione cresce

Renzi : “Per Prodi Italia Viva è uno yogurt? Veramente lo chiamavano ‘er Mortadella’. Taglio parlamentari? Lo voterò - non sono rosicone” : “Prodi mi ha preso in giro definendo Italia Viva “uno yogurt”. Detto tra di noi con un sorriso, Prodi è l’ultimo a poter parlare di cibo e politica, visto che lo chiamano ‘er Mortadella’. Quindi, eviterei nel suo caso”. Risponde così, a L’Aria che Tira (La7), il fondatore di Italia Viva, Matteo Renzi, alla battuta pronunciata da Romano Prodi sul neo-partito dell’ex segretario dem. Renzi poi attacca il Pd: “Se c’è una cosa bella in Italia Viva è ...

Pd - alla Camera con la Lorenzin arriva il Prodiano Soverini. Il Misto diventa più leggero : E’ stato formalizzato il passaggio dei deputati del gruppo Misto Beatrice Lorenzin e Serse Soverini a quello del Pd. L’annuncio è stato dato in Aula, a Montecitorio, dalla presidente di turno Maria Edera Spadoni. Si tratta di due deputati dai percorsi opposti. Lorenzin, 48 anni, ex ministra della Salute per cinque anni nei governi di Letta, Renzi e Gentiloni, aveva cominciato la sua carriera politica nel movimento giovanile di Forza ...

Serse Soverini - Prodiano di ferro - va con il Pd. Dopo la Lorenzin - altro colpo mortale a Renzi in Parlamento : Dopo Beatrice LoRenzin aderisce al Pd anche Serse Soverini, deputato storicamente vicinissimo a Romano Prodi, fino a oggi iscritto al Gruppo Misto. "Negli ultimi tempi, soprattutto in quest'ultimo mese, c'è qualcosa di diverso, con Nicola Zingaretti. È emerso un profilo più inclusivo e aperto del pa

Prodi critica Renzi : “Italia Viva è come yogurt - partiti personali funzionano solo la prima volta” : "Attenzione che i partiti personali funzionano la prima volta. Ripeterli crea problemi": questo è l'avvertimento lanciato da Romano Prodi a Matteo Renzi. L'ex presidente del Consiglio non risparmia critiche a Italia Viva: "Bellissimo nome. Un mio amico lo propose per uno yogurt forse per via dei fermenti vivi. Il problema è che lo yogurt ha una scadenza ravvicinata".Continua a leggere

Prodi : “Italia Viva di Renzi somiglia a uno yogurt che ha scadenza ravvicinata. Pd abbia un punto nell’agenda : lotta all’evasione fiscale” : I partiti di un “uomo solo” sono una “tragedia”, compreso quello di Matteo Renzi, Italia Viva. “Bellissimo nome. Un mio amico lo propose per uno yogurt forse per i fermenti vivi. Il problema è che lo yogurt ha una scadenza ravvicinata e questo per un partito può essere un problema”. Anche perché i partiti personali “funzionano la prima volta” e “ripeterli crea problemi”. Romano Prodi ...

Romano Prodi sbriciola Matteo Renzi : "Italia Viva? Bel nome - sembra uno yogurt con scadenza ravvicinata" : Italia Viva? "Bellissimo nome. Un mio amico lo propose per uno yogurt forse per via dei fermenti vivi". Un acidissimo Romano Prodi, intervistato da Repubblica, sbriciola in poche battute ogni speranza di scalata di Matteo Renzi. "Il problema - aggiunge sibillino il professore, che con l'ex premier a

Scissione Pd - bisogna riconoscere che Matteo Renzi è davvero un ragazzo Prodigio : bisogna riconoscere che Matteo Renzi è davvero un ragazzo prodigio: giovanissimo primo ministro di una nazione che è prima al mondo per i tesori storico-artistici e tra le prime dieci per potenza economica, ha dovuto subire la severa degradazione al ruolo di “senatore semplice” dopo che tutte (o quasi) le sue iniziative politiche, sbandierate come riforme per far correre la nostra economia, hanno sostanzialmente fallito l’obiettivo con pesanti ...

Da Renzi a Prodi - tutte le anime dem tra i 18 sottosegretari : Roma, 13 set. (AdnKronos) – Dalla Prodiana Sandra Zampa ai cinque esponenti della minoranza dem, compresi i due ‘ultraRenziani’ Anna Ascani e Ivan Scalfarotto. E poi Matteo Mauri dell’area di Maurizio Martina. La ‘gentiloniana’ Lorenza Bonaccorsi e Marina Sereni, dirigente di spicco di Areadem, la componente che fa capo a Dario Franceschini. Insomma, tutte le anime del Pd sono rappresentate nella . ...