Il gip | Il killer sapeva sparare E non risulta malato di mente

Video - i poliziotti uccisi a Trieste : "Dormite tranquilli - ci siamo noi". Il gip sul killer : "Non risulta un malato psichico" : Ha fatto il giro del web il Video pubblicato dalla Polizia su Twitter e che ha per protagonisti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, i due agenti di 31 e 34 anni che sono stati ucciso venerdì 4 ottobre 2019 nella Questura di Trieste da un delinquente di origine dominicana. Il breve Video era stato girato all'inizio di uno dei pattugliamenti notturni che i due agenti facevano insieme. In sottofondo c'è la canzone di Alan Sorrenti ...

Trieste - la sparatoria in un video. gip : no riscontri su malattia mentale del killer : «Non ci sono riscontri sulla malattia mentale del killer». Le immagini della sparatoria avvenuta in Questura a Trieste, riprese dalle telecamere nell'atrio e all'esterno del...

Agenti uccisi a Trieste - l'ordinanza del gip : "Il killer ha agito con lucidità". Ma Meran gridava : "Mi volevano uccidere" : I contenuti del provvedimento che ha confermato il fermo del giovane domenicano autore del duplice omicidio in questura. Il gip: "Dimostrata familiarità con le armi"

Trieste - il killer non risponde ai pm : sequestrate le fondine. «Ha esploso 23 colpi». gip convalida il fermo : Ha sparato sedici colpi, dentro e fuori la Questura, lasciando a terra i due agenti Pierluigi Rotta e Matteo Demenego ai quali aveva sottratto la pistola dalla fondina. Ora quelle custodie sono al...