I due ex esodati Dybala ed Higuain rovinano i sogni di Conte

(Di lunedì 7 ottobre 2019) La partita di San Siro era attesa dagli ineristi e da tutti gli italiani che vorrebbero un campionato più equilibrato. Non è stata così. Una pur volitiva Inter si è scontrata davanti ad una superiorità tecnica a tratti imbarazzante della Juve. Senza mai strafare, i bianconeri, potevano segnare più volte nel primo tempo. Il gap tecnico e di uomini è ancora forte tra le due squadre. Lo ha riconosciuto anche Antonioin conferenza stampa. L’inter dopo la bellissima e sfortunata prova di Barcellona, sperava in un risultato positivo, ma così non è stato. La squadra nerazzurra ha dovuto subire la bellissima rete di un ritrovatoal quarto minuto di gara. Sulla rete non è immune da colpe il portiere Handanovic, poco reattivo nel distendersi sulla sua sinistra, subendo un tiro che non sembrava impossibile per il potenziale tecnico del portiere interista. L’Inter è stata brava a ...

