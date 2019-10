Sparatoria in Questura a Trieste | il Gip | “Killer lucido | non risultano malattie mentali”

Trieste - la Sparatoria in un video. La Questura : no riscontri su malattia mentale del killer : «Non ci sono riscontri sulla malattia mentale del killer». Le immagini della sparatoria avvenuta in Questura a Trieste, riprese dalle telecamere nell'atrio e all'esterno del...

Trieste - Sparatoria in Questura : bufera su un tweet di Chef Rubio : È polemica sul tweet pubblicato da Chef Rubio, al secolo Giorgio Rubini, per commentare la sparatoria alla Questura di Trieste nella quale sono stati uccisi due agenti di polizia. "Inammissibile che un ladro riesca a disarmare un agente. Le colpe di questa ennesima tragedia evitabile risiedono nei vertici di un sistema stantio che manda a morire giovani impreparati fisicamente e psicologicamente. Io non mi sento sicuro in mano vostra", ha ...

Trieste - Sparatoria in questura : l’assassino ha sparato 23 colpi : L’uomo che ha sparato - accusato di omicidio plurimo per la morte dei due agenti e di tentato omicidio per il ferimento del terzo - non ha risposto alle domande degli inquirenti. Un video dell’aggressione trasmesso in tv

Sparatoria in Questura a Trieste : operato alla mano il poliziotto ferito - è in buone condizioni : E’ stato operato ieri sera alla mano sinistra il poliziotto rimasto ferito nella Sparatoria avvenuta nella Questura di Trieste e costata la vita agli agenti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta. L’agente, come riporta il bollettino dell’ospedale di Cattinara, “è attualmente ricoverato presso il reparto di ortopedia e le sue condizioni di salute sono buone“. Nella stessa struttura è piantonato Alejandro Stephan Meran ...

Sparatoria in Questura a Trieste - la dinamica della strage : 2 colpi a Rotta - 3 a Demenego : Due colpi di pistola per l’agente Pierluigi Rotta, colpito al lato sinistro del petto e all’addome; tre per l’agente scelto Matteo Demenego, sotto la clavicola sinistra, al fianco sinistro e alla schiena. È il drammatico racconto della Sparatoria che, all’interno della Questura di Trieste, ha portato alla morte dei due poliziotti, malgrado i tentativi di rianimazione dei soccorritori. A ricostruire tutta la vicenda di ...

Pierluigi Rotta e Matteo Demenego : chi sono i poliziotti morti nella Sparatoria nella questura di Trieste : L'agente Pierluigi Rotta, napoletano di 34 anni. L'agente scelto Matteo Demenego, 31 anni di Velletri, alle porte di Roma. sono i due agenti di polizia morti nella sparatoria avvenuta...

Sparatoria in Questura a Trieste - criminologa : “Dopo la morte di Cerciello - le Forze dell’Ordine hanno paura” : “Cronaca di un pomeriggio di follia, lo Stato perde due figli, due servitori, due fratelli in tragica sorte. La Sparatoria nella Questura di Trieste, ha causato la morte di due agenti e altri due poliziotti sono stati colpiti in maniera gravissima, un altro agente colpito alla mano di striscio da un proiettile. Fermati gli aggressori, due fratelli dominicani accusati di avere rubato uno scooter. Il sindaco dichiara il lutto cittadino. Il ...

Sparatoria in Questura a Trieste - il fermato non risponde a inquirenti : Alejandro Augusto Stephan Meran, il domenicano che ha sparato all'interno della Questura di Trieste, ha sottratto le pistole ad entrambi i poliziotti che poi ha ucciso e non solo al primo agente che lo aveva accompagnato in bagno. Sono alcuni dei particolari che emergono sulla tragedia di venerdì 4. Intanto l'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande degli inquirenti. I rilievi all’interno e all'esterno della Questura ...

Sparatoria IN QUESTURA/ Morti 2 agenti : così è vivere in pienezza fino all'ultimo : Due poliziotti, Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, sono stati uccisi ieri a Trieste in uno scontro a fuoco con due rapinatori che avevano arrestato

Sparatoria davanti alla questura di Trieste - uccisi due poliziotti : Ad aprire il fuoco sarebbero stati due fratelli, uno dei quali era stato accusato di rapina: sono stati fermati entrambi

Sparatoria Trieste - l'audio di una poliziotta in Questura : “Siamo in ostaggio, hanno preso la pistola ai colleghi e sento degli spari”. A parlare, in un audio, è una poliziotta che si trova all’interno della Questura di Trieste quando viene aperto il fuoco su alcuni agenti nella Sparatoria in cui perdono la vita due agenti e tre rimangono feriti (LE FOTO). La poliziotta racconta i momenti di agitazione all’interno dell’edificio: “Siamo in ostaggio dentro la Questura di Trieste perché sono stati ...

Trieste - Sparatoria Questura : due poliziotti uccisi da un domicano lì per controlli. Fermato anche il fratello : Trieste - Qualcuno dice sei, qualcun altro otto, altri parlano di poliziotti crivellati di proiettili. Pierluigi Rotta, agente scelto, di 34 anni, e Matteo De Menego, agente semplice, di 30 anni,...