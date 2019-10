Non è l' Arena | Matteo Salvini lancia la sfida a Luciana Lamorgese | Confrontiamoci

Non è l'Arena - Massimo Giletti contro Chef Rubio : "Ha detto la prima str****ta che gli è venuta in mente" : Massimo Giletti introduce la puntata di Non è l'Arena attaccando il tweet di Chef Rubio sui due agenti uccisi a Trieste: "Ha scritto la prima str****ta che gli è venuta in mente". E ancora: "Chi fa il lavoro dell'agente sa di mettere a rischio la propria vita senza avere un tornaconto. Quello che ho

Domenica 6 ottobre 2019 : ospiti Domenica In - Domenica Live - Live-Non è la d’Urso - Che tempo che fa - Non è l’Arena : Domenica 6 ottobre 2019: ospiti Domenica In, Domenica Live, Live -Non è la d’Urso, Che tempo che fa, Non è l’Arena Anche la prima Domenica di ottobre si preannuncia ricca di ospiti in tv. I salotti di Mara Venier, Barbara d’Urso, Fabio Fazio e Massimo Giletti vedranno protagonisti, come si consueto, ballerini, cantanti, attori, opinionisti […] L'articolo Domenica 6 ottobre 2019: ospiti Domenica In, Domenica Live, Live-Non è la d’Urso, Che ...

Non è L’Arena : Giletti svela perchè ha voluto Selvaggia Lucarelli : Selvaggia Lucarelli opinionista a Non è L’Arena: Massimo Giletti spiega perchè l’ha voluta E’ iniziata da poco la nuova edizione di Non è L’Arena, il seguitissimo talk della domenica sera in onda su La7 con la conduzione di Massimo Giletti, che quest’anno ha Selvaggia Lucarelli come opinionista fissa in studio in ogni puntata. E proprio sulla giurata di Ballando con le stelle il presentatore, nel corso di ...

Massimo Giletti - Non è L’Arena : “Impossibile rifare ascolti straordinari” : Non è L’Arena, Massimo Giletti parla degli ascolti: “Non possiamo rifare i numeri dell’anno scorso” Ha rotto il silenzio con un’intervista rilasciata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale VeroTv Massimo Giletti, conduttore di Non è L’Arena su La7 per il terzo anno consecutivo, con la quale ha parlato, tra le altre cose, degli ascolti del suo seguitissimo talk. E per rispondere ad una domanda ...

Non è l’Arena - la giornalista Giulia Carrarini si finge minorenne e si vende in Rete. Massimo Giletti : “Sono sconvolto - ha ricevuto oltre 100 contatti” : Nel corso dell’ultima puntata di “Non è l’Arena” su La7 è andata in onda un’inchiesta sulla prostituzione minorile realizzata dalla redazione che ha pubblicato online un falso annuncio in cui si vedeva Giulia Carrarini, giornalista della squadra di Massimo Giletti, si è finta minorenne e si è messa in vendita su alcuni siti. Il risultato è stato impressionante, come ha spiegato al pubblico lo stesso Giletti: ...

Choc a Non è l’arena : è successo durante l’ultima puntata. Massimo Giletti : “Sono sconvolto” : Nella puntata andata in onda domenica 29 settembre è stata proposta un’inchiesta sulla prostituzione minorile che ha lasciato tutti senza parole. Nella puntata si è parlato del fenomeno, che “funziona” alla grande anche online. In Italia, secondo il VII Rapporto CRC 2014-2015 (Convention on the Rights of the Child, sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia), la situazione della prostituzione ...

Non è l'Arena - cosa Non torna su Fulvio Abbate : la foto sconcertante - pubblico stupito : Un "miracolo" televisivo. Il protagonista? Fulvio Abbate. Miracolo che si è "concretizzato" domenica sera: infatti è stato costretto a sdoppiarsi, è insomma apparso contemporaneamente su due reti televisive differenti. Eccolo su Canale 5, a Live-Non è la D'Urso di Barbara D'Urso, dove si confronta c

Di Maio ospite a Non è l'arena : fidarmi del Pd? tema è la prova dei fatti : Di Maio ospite a Non è l'arena, fidarmi del Pd? "Questo e' un governo che si e' messo in testa di fare le cose con un programma"

Non è l'arena - Luigi Di Maio "in fuga" da Matteo Salvini : rifiuta il confronto tv proposto da Giletti : In fuga. Così potrebbe essere definito Luigi Di Maio, ospite in studio a Non è l'arena, il programma condotto da Massimo Giletti su La7. Il capo politico del M5s era infatti il primo ospite della puntata di domenica 29 settembre, protagonista di una lunga intervista in cui ha spaziato dall'azione di

Non è l'Arena - Alan Friedman su Matteo Salvini : "Non c'è più - ecco cosa dicono a New York dell'Italia" : In primissima fila tra i detrattori di Matteo Salvini, da tempo, c'è Alan Friedman. E il giornalista era ospite, domenica 29 settembre in prima serata su La7, a Non è l'Arena di Massimo Giletti. Friedman prima afferma: "La sensazione è che l'Italia negli ultimi tempi è stata snaturata. Quando vedo d

Non è l'Arena - Di Maio frigna da Giletti : "Matteo Salvini mi ha tradito" : "So di confronti in altri studi tra Salvini e Renzi. Per quanto mi riguarda quello che dovevamo dirci lo abbiamo fatto quando abbiamo governato per il Paese, quando una persona ti dà la parola e poi la tradisce per me finisce lì. Quello che è successo quest'estate non è stata una cosa contro di me o

Non è l'Arena - scontro tra Miccicché e la troupe di Massimo Giletti : "Siete dei violenti" : Questa sera Non è L’Arena su La7 - in onda dalle in diretta dalle 20.30 - torna a parlare di Sicilia. Il programma di Massimo Giletti ha provato a intervistare Gianfranco Miccicché, il Presidente dell'Ars, senza riuscirci. Ecco la sua versione. "Una giornalista de La7 mi ha chiamato chiedendomi una

Domenica 29 settembre 2019 : ospiti Domenica In - Domenica Live - Live-Non è la d’Urso - Che tempo che fa - Non è l’Arena : Domenica 29 settembre 2019 ospiti in tv: Domenica In, Domenica Live, Live-Non è la d’Urso, Che tempo che fa Un’altra Domenica ricca di ospiti in tv quella di Domenica 29 settembre 2019. Mara Venier, Barbara d’Urso, Fabio Fazio, Massimo Giletti ospiteranno nei loro salotti ballerini, cantanti, attori e altre personalità note nel mondo dello spettacolo. […] L'articolo Domenica 29 settembre 2019: ospiti Domenica In, Domenica Live, ...

Non è l'arena - la bomba di Maurizio Costanzo su Massimo Giletti : "Perché la domenica ha bisogno di lui" : Da sempre seguo su Raidue, la domenica, Quelli che il calcio, con Luca, Paolo e Mia Ceran. Sono tornati domenica 22 settembre decisamente con meno ospiti rispetto al passato, ma con, intatta, la loro simpatia e il senso dello spettacolo. A proposito di ritorni, saluto la presenza, come sempre la dom