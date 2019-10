Live Inter-Juventus 1-2 Il sorpasso è firmato Higuain

Live Inter-Juventus 1-1 Vecino sfiora il vantaggio : Si affrontano questa sera a San Siro le uniche due formazioni di Serie A al momento ancora imbattute; i nerazzurri padroni di casa possono vantare fino a qui la miglior difesa, con soli 2 gol subiti....

Live Inter-Juventus 1-1 Entra Higuain - fuori Bernardeschi

Inter-Juventus - nervi tesissimi e rissa sfiorata (Live) : Inter-Juventus, primo tempo finito sul pari tra le polemiche. nervi tesissimi, con un Bonucci a dir poco furioso e mani “vicine” tra i giocatori dell’Inter e quelli bianconeri. Serve tutta l’esperienza della terna arbitrale e del quarto uomo, nonché l’intervento delle panchine, per evitare la rissa. Inter-Juventus, rissa sfiorata Bonucci tra i più agitati dopo il gol annullato a Cristiano Ronaldo ed un rigore negato ...

Inter-Juventus - gol annullato a Cristiano Ronaldo (Live) : Inter-Juventus, episodio che farà discutere. Al quarantesimo straordinaria azione dei bianconeri, con Cristiano Ronaldo che finalizza un assist al bacio di Paulo Dybala. 1 a 2, il fenomeno portoghese esulta ma l’arbitro annulla la rete. Inter-Juventus, gol annullato a Cristiano Ronaldo Fuorigioco del numero 10 argentino secondo la terna arbitrale, e partita che rimane in parità. Rabbia per i tifosi della Juve, gli uomini di Sarri ...

Live Inter-Juventus 1-1 Gol CR7 ma è fuorigioco : annullato

Live Inter-Juventus 1-1 Lautaro - pari su rigore

Inter-Juventus - il pareggio di Lautaro Martinez (Live) : Inter-Juventus, Lautaro Martinez pareggia i conti. Fallo di mano di De Ligt, che ingenuamente regala un penalty ai nerazzurri. Sul dischetto il classe 97 argentino, che con freddezza batte Sczcesny. Inter-Juventus, il gol dell’1 a 1 di Lautaro Martinez Al momento il derby d’Italia parla argentino. Grandissimo primo tempo, trasformatosi in una sfida tra i numeri 10.

Live Inter-Juventus 0-1 Dybala gol - traversa di Ronaldo

Live Inter-Juventus 0-1 : Dybala zittisce subito San Siro

Inter-Juventus Live dalle 20.45 : Conte ritrova Lukaku - fuori Higuain

Live Pagelle Inter-Juventus - i voti in DIRETTA : grande sfida scudetto a San Siro : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Inter-Juventus DALLE ORE 20.45 (6 OTTOBRE) Pagelle Inter-Juventus INTER Handanovic Godin De Vrij Skriniar D’Ambrosio Barella Brozovic Sensi Asamoah Lukaku Lautaro Martinez All. Conte JUVENTUS Szczesny Cuadrado Bonucci De Ligt Alex Sandro Khedira Pjanic Matuidi Bernardeschi Dybala Ronaldo All. Sarri Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro ...

Inter-Juventus Live - le formazioni ufficiali : c’è Barella - sorprese in attacco per Sarri : Inter-Juventus live – Il match più atteso, più desiderato e voluto. Non solo dai tifosi nerazzurri e bianconeri, ma dall’Italia, anche dal mondo. Sold out e record d’incassi a San Siro per il derby tricolore per eccellenza. Prima contro seconda, distanziate da due punti. L’Inter degli ex Conte e Marotta, la nuova Juve di Sarri. Gara non ancora determinante per il prosieguo del torneo, sicuramente significativa per ...

Inter-Juventus Live : c’è Barella - sorprese in attacco per Sarri : Inter-Juventus live – Il match più atteso, più desiderato e voluto. Non solo dai tifosi nerazzurri e bianconeri, ma dall’Italia, anche dal mondo. Sold out e record d’incassi a San Siro per il derby tricolore per eccellenza. Prima contro seconda, distanziate da due punti. L’Inter degli ex Conte e Marotta, la nuova Juve di Sarri. Gara non ancora determinante per il prosieguo del torneo, sicuramente significativa per ...

San Siro si accende per Inter-Juventus : gara Live su Sky : Il grande giorno è arrivato: questa sera a San Siro va in scena una sfida che, complice la rivalità tra le due tifoserie, non può essere considerata mai banale, ma che ancora meno potrà esserlo quest’anno: Inter-Juventus. I nerazzurri, in testa a punteggio pieno dopo sei giornate, stanno dimostrando di poter essere una delle antagoniste […] L'articolo San Siro si accende per Inter-Juventus: gara live su Sky è stato realizzato da ...