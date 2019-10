L’ex campione di equitazione Wechselberger arrestato per abusi sessuali

Abusi - arrestato L’ex campione di equitazione Una vittima : “Pensava di restare impunito” : La Cassazione respinge il ricorso, Karl Wechselberger va in carcere. Una ragazza di 15 anni lo aveva denunciato

Dennis Rodman - L’ex campione dell’Nba rivela : “Madonna mi offrì 20 milioni per metterla incinta” : “Madonna mi ha detto che se l’avessi messa incinta mi avrebbe dato 20 milioni. Se il bambino fosse nato ovviamente”. A rivelarlo in un’intervista a The Breakfast Club è l’ex campione dell’Nba Dennis Rodman che per qualche mese nel 1994 è stato fidanzato con la popstar e ora, 25 anni dopo, è tornato a parlare di quella relazione che all’epoca fu tra le più chiacchierate del momento, conquistando l’attenzione di tutte ...

Morto Fernando Ricksen - L’ex campione dei Rangers perde la sua partita contro la Sla : La Sla si porta via un’altra stella del calcio. Per anni l’olandese Fernando Ricksen, ex difensore olandese di Az Alkmaar, Glasgow Rangers e Zenit San Pietroburgo, ha combattuto la partita contro la sclerosi laterale amiotrofica: a dare il triste annuncio mercoledì mattina sulle pagine social è stato il club scozzese con il quale l’ex calciatore aveva giocato per sei stagioni, vincendo due campionati e due coppe nazionali. ...

Schumacher sotto falso nome a Parigi. Per L’ex campione - cura con staminali : Tra le mura dell'ospedale Georges Pompidou di Parigi, rese inviolabili da un fitto cordone di sicurezza, Michael Schumacher e' stato sottoposto oggi ad una terapia sperimentale con cellule staminali. E' un nuovo passo nella strategia di cura studiata per l'ex campione di Formula 1 vittima ormai quasi sei anni fa di un incidente sugli sci dalle conseguenze devastanti. "Michael continua a lottare", ha detto qualche tempo fa il n.1 della Fia, Jean ...

Jenson Button è pronto a tornare in pista : L’ex campione di Formula 1 correrà nel DTM di Hockenheim : Jenson Button prepara il suo ritorno in pista: l’ex pilota di Formula 1 annuncia, tramite social, la sua partecipazione al DTM di Hockenheim del prossimo ottobre Jenson Button è pronto a tornare in pista! L’ex campione del mondo di F1 ha annunciato, tramite il suo account Twitter, la sua partecipazione alla prossima gara del campionato tedesco Touring Car (DTM) che si svolgerà ad Hockenheim il 5 e 6 ottobre. Non c’è stata ...

Spagna - trovata morta L’ex campionessa di sci Fernández Ochoa : era scomparsa da 10 giorni : È stata trovata morta nei pressi di Madrid Blanca Fernández Ochoa, ex campionessa di sci di 56 anni scomparsa lo scorso 23 agosto. Dopo dieci giorni di ricerche incessanti, il cadavere è stato scoperto da una guardia civile fuori servizio. Ignote le cause del decesso. È stata la prima spagnola a vincere una medaglia olimpica ai Giochi invernali di Albertville nel 1992.Continua a leggere

Boxe – Boschiero protagonista alla Tuscany Hall di Firenze : le sensazioni delL’ex campione europei dei pesi superpiuma : Le sensazioni di David Boschiero alla vigilia della manifestazione alla Tuscany Hall di Firenze L’ex campione d’ Europa dei pesi superpiuma Devis Boschiero (47 vittorie, 21 prima del limite, 6 sconfitte e 2 pareggi) sarà uno dei protagonisti della grande manifestazione che avrà luogo il 19 settembre alla Tuscany Hall di Firenze: sfiderà l’imbattuto spagnolo Ivan Tomas (9-0-1 con 3 vittorie per KO) sulla distanza delle 10 riprese per il ...

Formula 1 - Villeneuve attacca il circus dopo la morte d Hubert : parole dure delL’ex campione canadese : L’ex pilota canadese ha espresso il proprio punto di vista dopo la morte di Hubert, scomparso sabato dopo un terribile incidente avvenuto in Gara-2 a Spa La morte di Anthoine Hubert avvenuta sabato ha scioccato l’intero mondo del motorsport, soprattutto per il modo in cui lo sfortunato pilota francese è deceduto. AFP/LaPresse Il terribile incidente che lo ha visto protagonista nel corso di Gara-1 di F2 ha lasciato un velo di ...

Ciclismo – Ullrich nei guai : ammenda per L’ex campione per aggressione ad una escort : Aggredì e ferì una escort: Ullrich costretto a pagare un’ammenda di 7200 euro Problemi seri per Jan Ullrich: l’ex campione tedesco, accusato di aggressione ad una escort in un hotel di Francoforte nel 2018 è costretto a pagare una salata ammenda. Il tribunale della città tedesca ha condannato il 45enne ex ciclista ad un’ammenda di 40 euro al giorno per 180 giorni, pari ad un totale di 7.200 euro: una procedura che ha ...

Gimondi : oggi verrà restituita ai familiari la salma delL’ex campione di ciclismo : Palermo, 18 ago. (AdnKronos) – verrà restituita oggi ai familiari la salma di Felice Gimondi, l’ex campione italiano di ciclismo morto venerdì pomeriggio per un infarto mentre faceva il bagno nelle acque di Giardini Naxos. La Procura di Messina, ha deciso di non disporre l’esame autoptico. Ieri, i magistrati, dopo il rapporto del medico legale che ha eseguito l’esame esterno del corpo che ha accertato la causa ...

