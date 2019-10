Bonetti: più congedo paternità e bonus

"Aumento deldiportandolo ad almeno 10 giorni enascita". Sono alcune delle misure a cui il ministro per le Pari opportunità e la famiglia, Elena, sta lavorando per inserirle nel collegato alla prossima Manovra. Tra le proposte anche "un assegno unico come contributo economico alle famiglie per ciascun figlio dalla nascita all'età adulta, ridurre o rendere gratuita la retta per gli asili nido, sostegno ai territori per aumentare gli asili".(Di sabato 5 ottobre 2019)