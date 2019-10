Atletica | Luminosa Bogliolo | “Un piacere esordire vincendo la batteria”

Fonte : oasport

(Di sabato 5 ottobre 2019)ha vinto la seconda serie dei 100 metri ostacoli ai Mondiali dileggera in corso a Doha, in Qatar: l’azzurra ha fatto segnare 12″80, giungendo ad appena due centesimi di secondo dal personale di 12″78. A fine gara la poliziotta ha parlato ai microfoni RAI. “Unla batteria, mi spiace perché nella falsa ero partita meglio, avei potuto fare di più. Sono un’agonista, a volte è un bene, a volte no, stavolta è andata bene. Non mi sono indurita, come batteria va molto bene, mi sono addormentata sugli ultimi ostacoli, poi ho sentito arrivare la giamaicana e non mi sono fatta battere“. roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Pagina FB FIDAL

ikkosports : RT @atleticaitalia: #atletica Luminosa Bogliolo con 12.80 (+0.2) vince la propria batteria dei 100hs! È in #SEMIFINALE ai Mondiali di #Doha… - laurasabatini3 : RT @atleticaitalia: #atletica Luminosa Bogliolo con 12.80 (+0.2) vince la propria batteria dei 100hs! È in #SEMIFINALE ai Mondiali di #Doha… - 35hsimo : RT @atleticaitalia: #atletica Luminosa Bogliolo con 12.80 (+0.2) vince la propria batteria dei 100hs! È in #SEMIFINALE ai Mondiali di #Doha… -